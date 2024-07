El regreso de Lamine Yamal a casa: las imágenes de la celebración con sus familiares y amigos

Lamine Yamal está contento, así lo ha expresado él mismo eligiendo el tema de Morad, Contento, para acompañar las imágenes de la celebración que ha hecho con los suyos en su regreso a España. La estrella de la Eurocopa, de 17 años recién cumplidos, ha compartido con sus 16 millones de seguidores cómo han sido los momentos que ha disfrutado en familia celebrando que, junto al resto de sus compañeros de la selección, son los mejores de Europa. Aunque algunos miembros de su familia como su madre, Sheila Ebana, y hermano pequeño, Keyne, si estuvieron con él en la final de Berlín, Lamine no ha querido dejar pasar la oportunidad de festejar un triunfo tan importante con el resto de familiares y con sus amigos de siempre. Juntos, han asistido a un conocido restaurante para cenar y divertirse viendo cómo su hermano pequeño, de casi 2 años, no para de bailar mientras se come un rico postre delante del futbolista del F.C.Barcelona. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!