Emma Roberts y Cody John anuncian su compromiso tras dos años juntos

La actriz y productora Emma Roberts, sobrina de la icónica Julia Roberts, ha anunciado su compromiso con el también actor Cody John después de casi dos años juntos. Ambos se conocieron por amigos en común de la industria del cine y fue un flechazo a primera vista, gracias al cual la protagonista de Scream Queens recuperó la ilusión tras su ruptura con el padre de su hijo, Garret Hedlund.

© @emmaroberts

"Anuncio esto por aquí antes de que mi madre se lo cuente a todo el mundo", así ha dado Emma la noticia a sus seguidores, con una frase que refleja la ilusión de su madre y, probablemente, de toda la familia Roberts. El texto acompaña a un selfie de la pareja en el que aparecen abrazados con una enorme sonrisa mientras la actriz enseña el espectacular anillo de compromiso.

Su relación salió a la luz en agosto de 2022 cuando el actor compartió una imagen besando a su chica en un barco. A principios de ese año, Emma ponía fin a la relación de tres años con el padre de su hijo, Garret Hedlund. La ya expareja comenzó a salir en marzo de 2019 y poco más de un año y medio después, en diciembre de 2020 dieron la bienvenida a su hijo Rhodes, aunque la noticia no fue oficial hasta el mes de enero cuando la actriz compartió la primera fotografía de su pequeño en redes. Desde entonces, el mayor reto para ambos es encontrar la mejor fórmula para la copaternidad, según contaron fuentes de su entorno a la revista People.

© @johncodyjohn

Emma, de 33 años, acaba de estrenar American Horror Story: Delicate Part 2, donde comparte reparto con Kim Kardashian. A pesar de tener ya una dilatada carrera en Hollywood, la sombra de su tía es alargada y asegura que ser sobrina de una estrella como ella le ha cerrado alguna que otra puerta, como contó en el podcast Table for Two. Es especialmente crítica con el término nepobabies, anglicismo con el que se designa a los hijos o familiares de celebridades. Por su parte, Cody John debutó en televisión en 2018 y desde entonces lucha por hacerse un hueco en la industria del cine. Tras participar en varias series como Wu-Tang: An American Saga, In the Dark, The Rookie y NCIS, ahora se prepara para trabajar en la próxima película del productor Alexi Papalexopopulos.