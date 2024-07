Los mejores momentos del triunfo en la Eurocopa: del llanto de Nico Williams a la euforia en el vestuario

Nico Williams abrazado a su madre y llorando con ella en la grada o su baile con su 'hermano', Lamine Yamal, Álvaro Morata que tampoco ha podido evitar las lágrimas de alegría, el manteo de los jugadores de la selección a su entrenador, Luis de la Fuente, el abrazo de Joselu a Jude Bellingham (desconsolado ante la derrota de la selección de su país, Inglaterra) la locura que se ha desatado en el vestuario de La Roja bailando, cantando y gritando... son solo algunas de las imágenes que no todo el mundo ha visto y que ya forman parte de la historia del deporte español y como no, que ya quedan guardadas para siempre en el corazón de todos los españoles. Tras finalizar el encuentro que ha enfrentado a la selección española masculina de fútbol contra la inglesa (a quién derrotó con un 2-1 en el Olímpico de Berlín) los futbolistas de nuestro país han protagnizado estas emocionantes imágenes que no te puedes perderte. ¡Mira el vídeo con el resumen de los mejores momentos tras su victoria!