El discurso de la princesa Leonor en su primer viaje oficial en solitario al extranjero

La princesa Leonor acaba de realizar su primer viaje oficial en solitario al extranjero. Una visita que ha tenido como escenario la ciudad de Lisboa, capital que le ha recibido con gran cariño. Durante el discurso que ha pronunciado ante el presidente del país vecino, Rebelo de Sousa, la heredera al trono ha recordado el primer viaje que hicieron sus padres a este país como reyes de España hace diez años: 'Habéis hecho que se sintieran siempre en casa', han sido las palabras de la hija del rey Felipe VI. ¿Quieres escuchar el discurso íntegro de la princesa Leonor en su primer viaje oficial al extranjero? ¡No te pierdas el vídeo!

Discurso íntegro:

"Muchas gracias, Señor Presidente, por sus amables palabras, por la hospitalidad y por el inmenso cariño con los que me estáis recibiendo aquí, en Lisboa, en Portugal, en mi primer viaje oficial alextranjero. Hace diez años este querido país fue el primer destino de mis padres como reyes de España, así que no puedo negar lo especial que es también para mí estar aquí hoy. Ellos, que han estado aquí en tantas ocasiones, me han hablado con gran afecto, “com saudade”, de sus visitas a Portugal, del cariño que han recibido en sus calles y de cómo habéis hecho que se sintieran siempre en casa. Así me siento yo hoy. Este es un viaje que esperaba con muchas ganas y que me hace muy feliz. Esta mañana he conocido el Monasterio de los Jerónimos y la tumba de Luis de Camões. Y estoy deseando ir esta tarde el Oceanario de Lisboa y charlar con los jóvenes científicos que trabajanallí para reflexionar juntos sobre nuestro futuro y el de nuestro planeta.Portugal y España comparten una vecindad que va mucho más allá de la simple proximidad geográfica; es una vecindad multidimensional y que se traduce en una amistad sincera y un respeto profundo y mutuo entre nuestros dos países. Quero fazer um brinde a estas magníficas relações, a Vossa Excelência, querido Presidente Rebelo de Sousa, e ao querido povo português, que tanto estimo. Saúde".