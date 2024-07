Marta Pombo cuenta qué le da más miedo de convertirse en madre de mellizas y su truco para distinguirlas en las ecografías

Quedan dos meses para que la alegría se multiplique en la casa Marta Pombo y Luis Zamalloa. Poco antes de celebrar su primer aniversario de boda van a recibir el mejor regalo posible: convertirse en familia numerosa con la llegada de sus mellizas, para las que han elegido el nombre de Candela y María, quienes se llevarán dos años con su hermana mayor, Matilda. La dulce espera está siendo muy emocionante para el matrimonio, que vive con intensidad este verano en el que su mirada está puesta en septiembre, cuando está previsto el nacimiento de las pequeñas. De cómo afronta esta cuenta atrás, su mayor miedo en esta nueva etapa y su fórmula para distinguir a las bebés en las ecografías se ha sincerado la influencer.

© mpombor

La mediana de las hermanas Pombo, que van a tener una cuarta temporada de su documental en Prime Video, ha explicado que la fecha prevista para tener a las mellizas es el 30 de septiembre. Sin embargo, cree que el nacimiento se producirá antes porque habitualmente los embarazos de este tipo no suelen llegar a término. Al pensar en ese momento, Marta asegura que no tiene "nada de miedo y me apetece muchísimo" porque "el parto de Matilda fue un sueño" y tiene esas mismas expectativas. Además, ha reconocido que le encantaría que sea "un parto vaginal", pero apuesta por la fórmula que sea "mejor para ellas".

Aunque está muy tranquila de cara al parto y no tiene antojos, hay un tema que sí inquieta a Marta: la organización. "Me agobia y me da miedo que me sobrepase la situación, porque sé y soy consciente de que va a ser difícil", ha comenzado a decir. "No me dejo ayudar mucho, siento que yo lo hago mejor, entonces me da miedo que eso me pase, tengo que delegar y dejar que me ayuden, tengo que trabajar en ello", ha añadido.

© mpombor

Marta y Zama (así llama cariñosamente a su marido, odontólogo de profesión) tienen un truco para distinguir a sus bebés en las ecografías. "Ellas son mellizas, están en su propia bolsa, como si fuese una cunita. Las bolsas no pueden intercambiarse de sitio, así que siempre hay una que está más a la izquierda, que esa es Candela, y otra a la derecha, que es María. Noto más a María que a Candela", ha indicado la creadora de contenido. La única diferencia que nota respecto al embarazo de Matilda es, según sus palabras, que todo le pesa más y tiene dolores de espalda.

© Gtres

Uno de los temas que ha abordado Marta es la depresión posparto, una situación que sabe que no se puede controlar porque se debe a un tema hormonal. El hecho de haber pasado anteriormente por una depresión que nada tuvo que ver con la maternidad (de hecho fue mucho tiempo antes), le ha permitido tener otra perspectiva y saber cómo actuar. "No me da miedo pedir ayuda, si veo algún atisbo de que algo no va bien, pido ayuda rapidito", ha aclarado.