La trágica muerte del actor que encarnó al niño de la recordada serie 'Alf'

Fue uno de los niños que enamoró desde la pequeña pantalla en uno de los títulos míticos de la televisión. Las aventuras del extraterrestre Alf, serie que se emitió desde 1986 hasta 1990, divirtió a varias generaciones con las ocurrencias del habitante del planeta Melmac que tiene que vivir escondido en casa de una familia americana. Los seguidores de la ficción están ahora conmocionados después de conocer la triste muerte de Benji Gregory, el actor que encarnó a Brian Tanner, cuyo cuerpo fue encontrado a los 46 años dentro de su vehículo. Una muerte que ha provocado muchas dudas pues se desconocen las circunstancias exactas en las que se produjeron.

El artista había acudido a un centro comercial en Peoria, Arizona, donde el día anterior había depositado unos cheques y parece que se quedó dormido. Las primeras hipótesis de la policía apuntan a que podría haber muerto por un golpe de calor pues las temperaturas se elevaron hasta 42 grados el pasado 12 de junio, cuando se produjo el fallecimiento. La temperatura del coche se considera responsable de lo sucedido pues se encontró junto a él a su perro guía Hans. Sin embargo, la oficina del forense ha comentado que la causa del fallecimiento sigue sin determinarse.

© benji_gregory

La hermana del actor, Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, que fue quien comunicó la triste noticia explicó que Benji había sufrido diversos problemas de salud mental a lo largo de su vida. Padecía depresión, trastorno bipolar y un trastorno del sueño (esto le mantenía despierto durante días y luego sufría episodios repentinos en los que se quedaba dormido). “Con gran pesar mi familia ha sufrido una pérdida demasiado pronto. Ben era un gran hijo, hermano y tío. Fue divertido estar con él y nos hizo reír con bastante frecuencia. Revisando sus cosas, me encuentro riéndome de pequeños videos o notas suyas, entre lágrimas” escribió su hermana.

El actor, que estaba casado desde 2006, saltó a la fama cuando solo era un niño de 6 años, interpretando al compañero de aventuras del extraterrestre Alf. Ese fue su papel más importante aunque en los años 80 y 90 también participó en títulos como El equipo A, TJ Hooker y The Twilight Zone. Fue además actor de doblaje en cintas animadas como Fantastic Max y Back to the future. Uno de sus últimos trabajos fue en 1991 en Murphy Brown. Aunque el éxito le llegó pronto, Gregory decidió alejarse de los focos y se retiró de la interpretación en 2003.

Continuó después su carrera en la Marina de los Estados Unidos donde fue ayudante de aerógrafo. En 2005 obtuvo la baja médica, lo que le alejó también de este trabajo. En 2018 Warner Bros. Confirmó que estaba estudiando un reboot de la serie de ficción, aunque los planes no prosperaron.