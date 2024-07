Ingrid Asensio y Fernando Sanz van a ser abuelos por segunda vez a los 50 años: 'Vamos a explotar de amor'

El corazón de Ingrid Asensio (51) y Fernando Sanz (50), "va a explotar de amor" ahora que van a convertirse en "abuelos por partida doble". Dos días después del cumpleaños de Ingrid, y tras cumplir 27 años de matrimonio, el mejor regalo para las dos celebraciones es, sin duda, saber que la numerosa familia que han formado sigue creciendo y suma nuevos miembros. La mayor de sus cuatro hijos, que se llama también Ingrid, espera un bebé junto Ilies Hassaine Daouadji, jugador del Fuenlabrada con el que tuvo en enero de 2023 a Micaela, que es la auténtica protagonista de la casa y la alegría de todo su entorno gracias a su simpatía, sus gestos y sus ocurrencias.

Ingrid Sanz, que fue madre por primera vez a los 24 años, edad que tenía su madre cuando la tuvo a ella, ha sido la encargada de comunicar su embarazo. "La familia crece y nuestro amor se multiplica. Somos los más felices y afortunados del mundo", ha dicho la joven, que estudió Dietética e hizo curso de Marketing y Publicidad. Ha compartido además varias imágenes en las que muestra la ecografía y una tierna instantánea de Micaela tomando el biberón mientras acaricia la barriguita de su madre, dejando claro de esta manera que va a ser la perfecta hermana mayor. Las felicitaciones no han dejado de sucederse. Su prima Malú Salgado, que triunfa en la música, Paula Echevarría, Lidia Torrent y Liz Emiliano son solo algunas de las personas que han trasladado sus mejores deseos a la pareja para esta nueva etapa que ahora comienza para ellos.

Tras su etapa televisiva como presentadora y actriz, Ingrid Asensio tiene una empresa familiar y Fernando, que fue jugador del Real Madrid, es el director de Relaciones Internacionales e Institucionales de LaLiga y del Proyecto Embajadores y Leyendas. Aunque encantados con sus compromisos profesionales, para ambos su máxima prioridad es la familia, que es una piña. Ser abuelos jóvenes les permite además disfrutar mucho de Micaela e implicarse en su día a día, en sus necesidades, sus cuidados... Así será también con su segundo nieto (sería el segundo bisnieto del recordado Lorenzo Sanz), que por el momento no han desvelado si será niña o niño.

" El sentimiento de ser abuela es impresionante, porque cuando eres madre, lo llevas dentro de ti, nace y está al lado tuyo, pero, cuando ves que tu hija está teniendo a tu nieta, ese sentimiento no se puede describir con palabras, es una sensación tan plena, tan bonita. Y ser abuela joven es una gozada, me puedo implicar más, cuidarla… Además, yo soy muy mamá gallina. También me emociono cada dos por tres cuando la miro.—Es muy sensible —interviene Ingrid hija—, la mira y se pone a llorar", nos explicaba Asensio en ¡HOLA!, donde protagonizaba un inolvidable posado intergeneracional con su hija y su nieta. Para Fernando también es una experiencia inigualable y tiene una conexión especial con la niña.

El embarazo de Ingrid llega entre preparativos de boda. La idea de pronunciar el "sí, quiero" siempre ha estado presente en la pareja, de hecho la propia Ingrid lo contó en las páginas de ¡HOLA!, pero fue en el bautizo de su hija, que celebraron en mayo de 2023, cuando Ilies la sorprendió con una romántica pedida de mano. En el altar de la iglesia, donde les acompañaban todos sus seres queridos, el deportista comenzó a dar un discurso de agradecimiento cuando, de repente, se arrodillo y sacó un anillo.