Antonela y sus tres hijos, el talismán de Messi en su última Copa América

Mientras que en España celebramos el pase de nuestra selección a la final de la Eurocopa, al otro lado del charco Argentina se reservaba, por segunda vez consecutiva, su lugar en la final de la Copa América tras vencer por 2-0 a Canadá en un partido en el que, Leo Messi encajó su primer gol en el torneo bajo la atenta mirada de su mujer, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, de 11 años, Mateo, de 8, y Ciro, de 6.

© antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo, mujer de Messi, junto a sus tres hijos en común

Para Leo esta Copa América tiene un sabor muy especial y su familia lo sabe, pues no solo es la séptima de la que forma parte sino que es la última que jugará. "No es fácil que estemos de nuevo en una final y podamos volver a ser campeones. Hay que aprovecharlo, no es fácil hacer esto y lo volvimos a hacer" declaraba el capitán argentino tras el partido. "No es fácil hacer lo que hicimos con este grupo. Para mí es la última Copa América, jugamos el último mundial, estamos jugando 'Fideo' ( como llaman cariñosamente al jugador Di María, 'Ota' (en referencia al futbolista Otamendi) y yo las últimas batallas y estamos disfrutándolo al máximo... Ojalá le podamos regalar al 'Fideo' otro título en su última final" añadía Messi.

© antonelaroccuzzo

Convertido en el alma del equipo, Messi saltó muy motivado al campo, no solo porque quería y deseaba llevar a su equipo a una nueva final como así fue, la cual tendrá lugar el próximo 14 de julio en Miami contra el ganador de Colombia - Uruguay, sino porque quería hacer vibrar a sus fans más especiales, sus tres pequeños, que aprovechando sus vacaciones escolares, no se han perdido ni un solo partido de la selección albiceleste.

© leomessi

Messi, quien ha conseguido cuarenta y un títulos, siete Balones de Oro y un Mundial, ha sufrido bastantes molestias en el aductor derecho a lo largo del campeonato, sin embargo, el apoyo incondicional de su familia y de sus compañeros, ha sido su mejor medicina para no abandonar y catapultar a su equipo a la final.