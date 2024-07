El lado personal de Cristinini, la copresentadora de 'El Grand Prix'

La nueva temporada de ‘El Grand Prix’ ha arrancado en este mes de julio con el mítico Ramonchu (Ramón García) a los mandos, acompañado de la popular streamer y reportera Cristinini. La copresentadora repite aventura en el concurso de Televisión Española tras debutar el año pasado en la pequeña pantalla. Ella misma adelantó que "repetiría" pese a las críticas que recibió: “La gente no estaba preparada para este cambio que antes hacía Ramón. Esta vez la productora quería a alguien que estuviera narrando todo el rato”.

El nombre real de la catalana es Cristina López, y es una de las estrellas de la red social de Twitch España donde acumula más de 3 millones de seguidores. Además, Cristinini se llegó a posicionar en el top ten de los streamers que hablan en español con más visualizaciones. Aunque su presente y futuro más cercano pasa por crear contenido, ella estudió dos carreras: Informática y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Además es poliglota, ya que domina a la perfección hasta cinco idiomas: español, catalán, inglés, francés y ruso.

Aunque es muy activa en sus perfiles públicos y no cesa de compartir fotografías suyas, tanto en el ámbito profesional como en el personal, la presentadora siempre ha sido muy reservada en cuanto a sus relaciones sentimentales se refiere, y prefiere no desvelar si tiene o no pareja.

Ahora, Cristinini va a disfrutar de la oportunidad de conducir de nuevo este formato familiar producido por RTVE que estuvo once temporadas en antena y que rescatará pruebas consagradas y representativas que todos recordamos, así como otras nuevas que atraparán a los más jóvenes. Asimismo, el formato seguirá contando con dos pueblos de diferentes lugares de España enfrentados en cada entrega. El premio, nada más y nada menos, que 300.000 euros.