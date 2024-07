¡Y el amor llegó a la alfombra roja con Scarlett Johansson y Colin Jost!

No se dejan ver mucho en público, por eso, la última aparición de Scarlett Johansson y Colin Jost ha provocado tanta expectación. La actriz y productora estadounidense, de 39 años, estrenó su nueva película, Fly Me To The Moon, y su marido quiso acompañarla en su gran noche. Entre flashes, gritos, aplausos... Scarlett revolucionó el AMC Lincoln Square de Nueva York demostrando una vez más la gran estrella que es.

Johansson, de 39 años, y Jost, de 42, se mostraron así de felices y sonrientes mientras posaban ante las cámaras. No es habitual verles así de cariñosos, pero la ocasión lo merecía. La actriz y el comediante y guionista solo tenían ojos el uno para el otro y protagonizaron estas imágenes tan bonitas.

© Getty Images

La protagonista de películas como Los Vengadores, Match Point, La joven de la perla o Vicky Cristina Barcelona presumió de figura con un top y falda de cuadros vichy de color béis con detalles de pedrería y recogió su melena en un moño muy chic dejando algunos mechones sueltos. La actriz estaba sensacional y su marido no podía estar más orgulloso de ella. Solo hace falta ver la forma en la que la miraba embelesado para darse cuenta.

La actriz y el guionista se casaron en una intima ceremonia en octubre de 2020 después de dos años de una relación que desde el principio quisieron llevar con la máxima discreción posible. Scarlett y Josh dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Cosmo, el 18 de agosto de 2021. El pequeño se sumó a su hermanita mayor, Rose Dorothy (9 años) nacida del matrimonio anterior de la intérprete de Viuda Negra con el periodista frances Romain Dauriac.

Scarlett nunca ha sido de hablar de temas privados, pero de vez en cuando hace alguna excepción. Durante la gala de los Golden Heart Awards hizo una breve mención a sus rutinas familiares al hablar de los malabares que tiene que hacer para conciliar su vida laboral y personal. "Definitivamente es un ajuste en el hogar", dijo la actriz.

La última vez que vimos juntos a Scarlett y Colin fue el pasado mes de abril cuando acudieron a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en The Washington Hilton. Anteriormente, el matrimonio nos regaló sus imágenes más románticas al desfilar por la alfombra roja del Festival de Cannes. Arropada por su marido, la intérprete neoyorkina presentó la película Asteroid City, que fue rodada entre Chinchón y Colmenar de Oreja, en Madrid.