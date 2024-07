Muere repentinamente el actor Mike Hesli a los 30 años de un ataque al corazón

El actor estadounidense Mike Heslin ha muerto a los 30 años, tal y como ha confirmado su marido, Scotty Dynamo, a través de redes sociales. El intérprete, que acababa de grabar dos episodios de la serie Special Ops: Lioness, falleció, según explica el que era su pareja, debido a un "evento cardíaco inesperado" y añadía que "Michael era joven, gozaba de perfecta salud y los médicos no tienen explicación para lo sucedido". Visiblemente afectado por la repentina muerte del que era su compañero de vida, ha querido compartir con todos sus seguidores que "Michael era brillante, desinteresado, talentoso y un ángel de la guarda en la vida real".

© @scottydynamo Mike Heslin el día de su boda con Scotty Dynamo

En el doloroso texto publicado por su viudo se explica que la pareja tenía planes de convertirse en padres: "Hace apenas una semana, estábamos en las primeras etapas de formar una familia y compartíamos regularmente nuestros nombres de bebé favoritos para nuestros futuros hijos. Siempre me dijiste que sentías que estabas destinado a ser padre y no podría estar más de acuerdo. Serías el padre más perfecto del mundo. Si alguna vez me convierto en padre, le pondré a mi hijo tu nombre y espero poder criarlo para que se convierta al menos en la mitad de lo que eres", escribía Scotty Dynamo.

"Fuiste la persona más generosa que conocí. Estamos a 3 semanas de tu cumpleaños y faltan 4 meses para nuestro primer aniversario de boda, pero sé que estás en un lugar mejor y que el cielo ha ganado otro ángel"; termina el post de despedida.

© @scottydynamo El actor Mike Heslin ha fallecido debido a un paro cardíaco

Una estrella de la pequeña pantalla en Estados Unidos

Mike Huslin era conocido por su papel en la serie Lioness, donde había compartido trabajo con actores de la talla de Nicole Kidman o Morgan Freeman. Además había participado en otras exitosas series como The Influencers y Younger. En la gran pantalla, destacó en la película The Holiday Proposal Plan.