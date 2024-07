La cifra millonaria que ha cobrado Justin Bieber por cantar en la tercera preboda del heredero del hombre más rico de la India

Nunca unos novios celebraron en tantas ocasiones, y con tanta intensidad, su amor. Radhika Merchant, hija del magnate de los negocios Viren Merchant, y Anant Ambani, hijo del empresario Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de la India, en Jamnagar (India), continúan su particular viaje hacia el altar. La pareja está decidida a convertir este 2024 en un año para el recuerdo, no solo por el día de su "sí quiero", que será el próximo 12 de julio, sino por la cantidad de eventos previos en los que ya han brindado con sus invitados. La suya no solo será una boda de tres días pues se ha alargado durante casi cuatro meses y ha contado con invitados VIP y actuaciones musicales de igual altura. ¿La última? Un concierto privado de Justin Bieber.

© justinbieber

El cantante viajó a Mumbai para cantar delante de los novios sus grandes éxitos, temas como Baby, Love Yourself y Peaches. Una suerte de última “despedida de solteros” para sus familiares y amigos cercanos de la que dejó constancia en sus perfiles sociales. El artista, que espera su primer hijo junto a la modelo Hailey Bieber, habría cobrado por este concierto privado unos 10 millones de dólares (más de 9 millones de euros), cifra que muestra hasta qué punto los novios no escatiman en medios para tener la boda de ensueño que quieren. Desde luego los invitados se lo pasaron como nunca: cantaron, bailaron e inmortalizaron las distintas canciones de Bieber, a quien pudieron hasta tocar de lo cerca que estaban del escenario. El artista no dudó incluso en sacar a cantar a algún espontáneo que vivió el momento más significativo de su vida.

Justin no ha sido la única voz que ha acompañado a los novios en su camino al altar. Ya Rihanna tocó en una de sus fiestas previas el pasado mes de marzo (se dijo que habría cobrado unos 6 millones de dólares (más de 5 millones y medio de euros), y Shakira, Ariana Grande y los Back Street Boys se subieron a bordo del crucero con el que, en mayo, recorrieron el Mediterráneo. El destino de estas fiestas previas es la gran boda, que se celebra durante tres días, 12, 13 y 14 de julio, en Mumbai. Los medios locales apuntan a que la madre del novio Nita Ambani ha declarado que quieren que este enlace celebre las raíces y la cultura de la familia Ambani, haciendo un tributo a la cultura y tradiciones indias.

Fidelidad a la tradición

Será una de las bodas más caras de la historia, con un coste estimado de casi 100 millones de euros. El viernes arrancan los festejos en los que por fin se unirán como marido y mujer y que seguirán los ritos y tradiciones de la cultura hindú, que marca sus raíces. La ceremonia propiamente dicha se celebra en la casa de los padres de la novia, una mansión llamada Antilia, y habrá una celebración en el Jio World Convention Centre en el Badra-Kula Complex (BKC), que tiene capacidad para 16.000 personas. El día 12 se celebra la Shubh Vivaah o la “ceremonia de boda propicia”, el día 13 la Shubh Aashirwad o la “bendición divina” y el 14 se concluye con la Mangal Utsav o recepción.

Se esperan rostros como los de Bill Gates, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, y Mar Zuckerber, además de Ivanka Trump o estrellas de Bollywood como Alia Bhatt y Ranbir Kapoor. En la segunda preboda llegaron a darse cita unas 800 personas por lo que no sería extraño que el número de asistentes escalara hasta las tres o cuatro cifras. El encargado de diseñar y decorar la ceremonia, Manish Malhotra (uno de los más famosos del país), ha contado que cada detalle está cuidado al milímetro para que encaje con la visión de la familia de la novia. “Desde la decoración a la cocina, cada evento está diseñado para sumergir a los invitados en una atmósfera de diversión, amor y celebración” declaró a la CNN.

Dos prebodas de auténtico lujo

El novio es hijo del empresario Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de la India y el 10º hombre más rico del mundo, propietario del conglomerado de empresas Reliance, que se dedican a los petroquímicos, aceite, gas, telecomunicaciones y servicios finacieros ; y la novia, con la que comenzó su relación en la infancia, es hija del magnate de los negocios Viren y Shaila Merchant, que fundaron el fabricante farmacéutico mundial Encore Healthcare en 2002. Poder e influencia no les falta por lo que la unión de ambas dinastías está llamada a ser uno de los grandes acontecimientos sociales del año en la India.

En el mes de marzo ya se celebró la primera preboda en Jamnagar, en el estado de Gujarat, una espectacular celebración en unos jardines propiedad de los Ambani en los que se sirvieron más de 2.500 platos cocinados por un ejército de 65 chefs. La segunda fiesta previa llevó a novios, familia e invitados al mar, concretamente a un crucero de 4.000 kilómetros por aguas del Mediterráneo (entre Italia y el sur de Francia), que contó con todo tipo de actuaciones y fiestas temáticas. Recorrieron lugares como Roma, Cannes y Portofino, donde pusieron fin al viaje.