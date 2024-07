Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebran un año de casados: las imágenes más icónicas de la que fue la boda del año

Eran las siete y media de la tarde de un 8 de julio para recordar. El sol comenzaba a ponerse por el oeste y el atardecer iluminaba el Palacio de El Rincón. No faltaba detalle. Toda la finca estaba decorada y cuidada a la perfección para acoger la que, sin duda, fue la boda del año 2023: la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. El 'triunfo del amor'.

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING El palacio de El Rincón fue el enclave escogido para celebrar la boda del año. Una propiedad en Aldea del Fresno, a casi 60 km de Madrid. Sobre estas líneas, la novia luciendo el fabuloso vestido a medida de Carolina Herrera diseñado por Wes Gordon

La habitación de la tía Paloma -adornada con peonías, rosas y tulipanes- fue el lugar escogido por la novia para prepararse y compartir con su madre y sus hermanas los momentos previos al enlace. Mientras que las estancias del recordado marqués de Griñón, Carlos Falcó, fueron el escenario de encuentro del novio y sus amigos para brindar por el día más importante de su vida.

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING La marquesa de Griñón poniéndose la tiara que perteneció a su abuela paterna y que lució Amparo Corsini el día que contrajo matrimonio con Manuel Falcó, hermano de Tamara

© ANTONIO TERRON La novia en la habitación de la tía Paloma con sus hermanas, Ana Boyer y Chábeli Iglesias © ANTONIO TERRON Sobre estas líneas, Tamara con su madre Isabel Preysler, que lució un diseño a medida de Carolina Herrera con aire 'revival' de los 80

Nadie quiso perderse este día. Todos sus allegados quisieron demostrarles su cariño y acompañarlos en esta celebración tan única y especial. Desde sus familiares, como Isabel Preysler -madre de la novia vestida con un diseño con aire revival de los 80 de Carolina Herrera-; Manuel Falcó -casado con Amparo Corsini-, Xandra Falcó, Aldara Falcó, Duarte, Chábeli Iglesias, Julio Iglesias Jr. y Ana Boyer -hermanos de la marquesa-; Álvaro Falcó -primo de Tamara- casado con Isabelle Junot; Carolina Molas -madre del novio-; y Jaime y Alejandra Onieva -hermanos de Iñigo-. Hasta los amigos de la pareja, como Cari Lapique, Juan Avellaneda o Vicky Martín Berrocal; rostros tan conocidos como los príncipes Alessandra de Osma y Christian de Hannover, Eugenia Martínez de Irujo, Eugenia Silva o Khali El Assir; amigos del mundo de la comunicación como Pablo Motos, John Kortajarena, Nuria Roca o Juan del Val; y amigos del mundo de la gastronomía como Pepe Rodríguez o Samantha Vallejo-Nágera; entre otros. El gran ausente de la celebración fue Enrique Iglesias y el más recordado Carlos Falcó -padre de la novia y heredero de la residencia donde tuvo lugar toda la boda-. No obstante, su hija se encargó de que estuviera presente en cada detalle y fue homenajeado en distintas ocasiones.

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING Arriba, la familia Preysler y Falcó unidas. Abajo, los novios posan con todos los hermanos de la novia. De la rama de su padre: Manuel con su esposa, Amparo Corsini; Xandra; Aldara, y Duarte. Por la familia materna: Chábeli con su marido, Christian Altaba; Julio Iglesias, Jr., y Ana Boyer con Fernando Verdasco. Y el gran ausente del enlace fue Enrique Iglesias

Entre saludos, fotografías y un desfile de looks de lo más elegantes, comenzó a sonar el mítico Canon en Re Mayor, de J.Pachelbel y fue entonces cuando se hizo el silencio y la magia hizo el resto.

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING´

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING Arriba, Íñigo terminando de prepararse para su gran día en las estancias del recordado marqués de Griñón junto a su grupo de amigos, su hermano Jaime y su primo Jaime Fenwick Onieva. Sobre estas líneas, uno de lo vehículos de época que se utilizó de decoración. Además de estos coches, había otros que sirvieron para trasladar a los invitados a la finca y eran un servicio de 'premium KIA' que habían contrato los novios.

Íñigo Onieva, vestido con un chaqué a medida de Canali para Yusti, hizo su entrada nupcial acompañado por su madrina y madre Carolina Molas. Su expresión lo decía todo. No podía estar más feliz y a la vez nervioso ante el altar. En segundos, vería aparecer a la mujer de su vida. Convertida en una princesa de cuento con un diseño a medida de Carolina Herrera diseñado por Wes Gordon, una tiara que perteneció a su abuela paterna, y al son de A Prayer Largo, de la ópera Xerxes, de G.F. Haendel; Tamara Falcó aparecía en escena junto a su padrino y hermano mayor, Manuel Falcó. A su paso, los invitados la observaban emocionados y a alguno, como a su hermana Chábeli Iglesias, se le escapaba alguna lágrima de emoción. El encuentro fue de película, la mirada cómplice de los novios provocó una sonrisa en sus rostros que no se desvaneció en ningún momento de la ceremonia.­­­­­­­­­­

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING © ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING A la izquierda, Tamara junto a su padrino, su hermano mayor, Manolo Falcó. Al lado, Íñigo entrando al altar del brazo de su madre y madrina, Carolina Molas. Sobre estas líneas, una vista del altar con los recién casados dándose un beso.

El padre Cruz y guía espiritual de la novia fue el encargado de oficiar el acto, mientras que Ana Boyer, Jaime Onieva, Aldara Falcó, Álvaro Falcó, Alejandra Onieva y Cháveli, recitaron las lecturas. La misa fue inolvidable y el intercambio de alianzas, emocionante, pero si algo se quedó grabado en la memoria de todos los allí presentes fue el momento del ‘sí, quiero’. Ese instante especial e irrepetible en el que Íñigo levantó el velo de Tamara y sellaron su historia de amor con un bonito beso acompañado por la canción Con te partirò, de J. Sartori. Y como marca la tradición, después de las firmas de los testigos, fueron recibidos con los aplausos de todos sus seres queridos, que lanzaban pétalos creando una lluvia de rosas blancas.

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING Los tres curas que oficiaron la ceremonia, los padres Cruz, Ángel y José Luis Sánchez

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING El momento en el que Íñigo le retiró el velo a Tamara © ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING El primer beso como marido y mujer con el que sellaron su compromiso

Lo que vino después fue toda una celebración del amor. Desde la cena a la fiesta posterior, todo estaba pensando al milímetro para que los novios y los invitados disfrutasen de una velada única. Los jardines conocidos como las praderas de Júpiter conformaron el escenario perfecto para el cóctel y el reconocido chef Eneko Atxa -de cinco estrellas Michelin- fue el encargado de crear la lujosa experiencia gastronómica de 20 entrantes diferentes. Una degustación que estuvo acompañada por la música en directo de la Aston Band, un grupo de Londres del que el empresario es ‘fan’.

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING “Mi padre era un enamorado del amor. Siempre me había animado a seguir mi corazón”, afirmó la hija del recordado Carlos Falcó. En la imagen superior, una vista de las mesas, exquisitamente decoradas para la ocasión.

Al sonido de Walk the Moon, de Shut Up and Dance, los novios inauguraron su cena de boda mientras los invitados los recibían con una hilera de bengalas. Es entonces cuando todos descubrieron el segundo vestido de novia de Tamara. Un diseño de Carolina Herrera New York de seda de color rosa melocotón con volantes. El convite se sirvió en mesas imperiales -todas designadas con los nombres de los restaurantes favoritos de los recién casados-. La decoración fue exquisita, seguía el estilo clásico y ‘royal’ que se buscaba conseguir. Y el detalle de obsequiar a cada invitado con una selección de chocolates Pancracio- conquistó a todos los presentes.

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING “Quiero que el matrimonio dure toda la vida y que sea muy bonito", confesaba la marquesa. Ya con su segundo vestido de Carolina Herrera, Tamara abrió la cena nupcial junto a su marido. Sobre estas líneas, un brindis con el cóctel Paloma don Julio Tequila, preparado por The Bar Edition.

El menú fue obra del mismo chef que realizó el cóctel, el vasco Eneko Atxa. Su estilo tradicional y sostenible salió a la luz en cada uno de los platos, teniendo como principal, el pinchón asado -en honor al marqués de Griñón-. Además, no faltó un buen champán para acompañar, ni tampoco una exclusiva selección de cócteles -a cargo de The Bar Edition-.

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING Del cóctel y la cena posterior se encargó el chef con cinco estrellas Michelin: Eneko Atxa. Arriba, el discurso de Manolo Falcó en el que se dirigió a Íñigo y le recordó la importancia de pedir perdón. Y debajo, el discurso del novio. Unas bonitas palabras en las que rescataba el tema de su cuñado y le daba las gracias a su mujer: "Haces que yo sea una mejor persona cada día y sacas lo mejor de mí".

Ya para acabar, antes de comenzar la noche de fiesta. La emoción volvió a ser la protagonista. Manolo Falcó tomó la palabra y dedicó unas palabras a El Rincón, a sus tíos -los herederos de la casa antes de Carlos Falcó- y a los novios. Íñigo cogió el relevo y deleitó a todos los invitados con unas bonitas líneas de agradecimiento hacia su familia, que “sin vuestro cariño no hubiese podido llegar; habéis sido mi gasolina”. También se dirigió a su familia política pidiéndoles perdón por lo ocurrido meses antes de la boda. Y continuó dedicándole unas frases a su amada esposa: “Gracias a ti, mi amor, porque eres magia. Y porque eres un regalo de Dios que no sé si ni me merezco. (…) No te puedo admirar más en todos los sentidos. (…) Haces que yo sea una mejor persona cada día y sacas lo mejor de mí”. El discurso finalizó con un homenaje a Carlos Falcó, acto seguido la marquesa de Griñón entregó no uno, sino ‘siete’ ramos de novia, y el resto, es historia.

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING La noche estuvo llena de sorpresas, desde un espectáculo de 200 drones organizado por Íñigo como sorpresa para la marquesa hasta una recena de lujo con parrilla incluida, no faltaba detalle

© ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING Sobre estas líneas, dos imágenes del primer baile de casados a ritmo de la canción "Love", de Nat King Cole © ANTONIO TERRÓN / ROSITA_LIPARI_WEDDING