Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebran su boda con tres días de fiesta en España

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casaron el pasado fin de semana en una espectacular boda con tres días de celebraciones. El enlace, al cual nuestra revista hermana ¡HOLA! España tuvo acceso total, tuvo como escenarios la ciudad de Madrid, en España, y la finca El Rincón, un lugar muy especial para la novia, ubicado a unas millas de la capital. A nueve meses de su compromiso, la marquesa de Griñón celebró por todo lo alto su unión con Íñigo, ante cientos de invitados en una celebración que ha sido designada como la ‘boda del año’ en España.

Íñigo Onieva y Tamara Falcó ya son marido y mujer

La hija de Isabel Preysler y el fallecido Carlos Falcó, marqués de Griñón, lució un look nupcial a cargo de Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera. El vestido de novia era de inspiración ‘royal’, es decir, que nos hizo recordar a algunas de las princesas y reinas de las familias reales de Europa que han llevado un look similar, como la reina Letizia de España o Kate, la princesa de Gales.

Entre los invitados, se encontraban amigos y seres queridos de los novios, como Ana Boyer y Julio Iglesias Jr., además de Chábeli Iglesias, hermanos de la novia. El gran ausente a la celebración fue Enrique Iglesias.

Las celebraciones de los novios arrancaron el viernes 7 de julio con una fiesta que ofrecieron los novios en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, en Madrid. Al día siguiente, el sábado 8 de julio, se llevó a cabo el gran momento: la soñada boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en El Rincón, una magnífica e histórica propiedad en Aldea del Fresno, a casi 37 millas (60 kilómetros) de la capital. De acuerdo con ¡HOLA! España, la marquesa de Griñón lució dos vestidos de novia y entre los asistentes hubo más de 400 personas.

Ya avanzada la noche y tras la ceremonia, Íñigo sorprendió a su esposa con un espectáculo de drones. En el cielo de El Rincón, se aparecieron cientos de ellos para formar las iniciales “TF” e “IO” –‘Tamara Falcó’ e ‘Íñigo Onieva’- y el mensaje: “Love is in the air (El amor está en el aire)”.

Tras varias horas de baile, risas y festejos, la boda terminó a altas horas de la noche, y al día siguiente los recién casados agasajaron a sus invitados con una última reunión. Junto a sus amigos más cercanos, los esposos revivieron los mejores momentos de la noche anterior en un almuerzo en el lujoso hotel Ritz de Madrid.

Al mismo tiempo, en casa de Isabel Preysler, en Puerta de Hierro, se llevó a cabo otra reunión, una más íntima entre sus seres queridos. A través de sus redes sociales, Julio Iglesias Jr. compartió unas fotografías en las que daba cuenta del almuerzo con su familia materna, quienes son de raíces filipinas. Incluso, el cantante de 50 años compartió una selfie al lado de su hermana Ana Boyer.

Ana Boyer y Julio Iglesias Jr. en el almuerzo postboda en casa de su madre

