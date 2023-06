Aseguran que Enrique Iglesias no asistirá a la boda de su hermana Tamara Falcó

Faltan escasas dos semanas para la esperada boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, enlace que muchos pensaron nunca llegaría a consumarse debido a la ruptura de la pareja meses atrás. Sin embargo, todo eso ya quedó en el pasado, y la novia está decidida a llegar al altar el próximo 8 de julio, fecha anunciada para la celebración del matrimonio. Una de las grandes dudas que ha girado en torno a este festejo tiene que ver con la asistencia de Enrique Iglesias, hermano mayor de la Marquesa de Griñón. La participación del cantante en el gran día de su hermana parecía un tanto incierto, y ha sido ahora que la prensa española ha asegurado que no, no estará presente.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva se casarán el próximo 8 de julio

Chance, magazine digital de Europa Press, ha reportado que Enrique no asistirá a la boda de su hermana. El medio español ha señalado que han sido fuentes cercanas a Tamara quienes le han confirmado que el cantante no estará presente en la boda, la cual se realizará en la finca El Rincón, en Toledo, España. El 2 de julio, casi una semana antes del enlace, Iglesias tiene agendado un concierto en Rumania, y días después deberá viajar Estados Unidos para un show en California el 20 de julio.

Esta noticia llega apenas unos días después de que el equipo del intérprete negara tajantemente una nueva cancelación en un show en México por motivos de salud. “Se ha comunicado falsamente que Enrique cancelo un show en San Luis Potosí y que sigue enfermo. Cuidado con las difamaciones”, se indicó en su cuenta oficial de Twitter, donde también se informó que dicho espectáculo se había anunciado sin un contrato previo.

“Recuerden que ningún evento está confirmado hasta que no lo anunciamos en las redes de Enrique. Nos da gusto informarles que Enrique esta recuperado al 100% y listo para sus próximos conciertos en Albania y Rumania a fin de mes”, se indicó en su comunicado.

Enrique tiene varios conciertos en puerta

El pasado 13 de mayo, el intérprete de Bailando se vio obligado a cancelar su participación en el Festival Tecate Emblema, en la Ciudad de México, debido a un cuadro de neumonía. Enrique informó entonces que sus médicos le habían aconsejado reposo absoluto y no subirse a ningún avión.

Días después, su misma madre, Isabel Preysler, informó sobre la recuperación de su hijo, pero eso no impidió que circularan rumores sobre la salud del cantante, como aquellos difundidos tras la falsa cancelación de su concierto en San Luis Potosí.

Isabel Preysler con sus hija Tamara Falcó y Ana Boyer

Hermana de Tamara no sabía si Enrique estaría en la boda

Ana Boyer, hija de Isabel Preysler y media hermana de Enrique y Tamara, fue cuestionada en mayo respecto a la esperada boda en su familia. Cuestionada por la prensa durante un evento público respecto a la asistencia del cantante, la influencer española dejó ver que no había nada seguro sobre este tema.

“No lo tengo claro. Eso no lo sé yo. Sé que él tiene compromisos profesionales alrededor de esa fecha y me imagino que intentará venir. Pero no sé si podrá venir o no. Además, estuvo fastidiado. Tuvo neumonía y tuvo que cancelar conciertos. Y eso, para él, es muy gordo. Pero ya está recuperado. Está bien”, explicó.

