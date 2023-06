Tamara Falcó responde contundente a los rumores sobre su peso ante su próxima boda

Tamara Falcó dio vuelta a la página y se dio una segunda oportunidad con su novio Íñigo Onieva, retomando sus planes de matrimonio. Hoy el el gran día está cada vez más cerca, y la presentadora española no podría estar más emocionada. Si bien hace unas semanas surgió un inconveniente y se quedó sin diseñador para su vestido de novia, ese tema pronto quedó resuelto. Sin embargo, en medio de esta cuenta regresiva, la hermana menor de Enrique Iglesias ha sido blanco de rumores que aseguran que quiere perder hasta diez kilos para su boda. Cansada de tales afirmaciones, ha querido poner un alto con una contundente declaración.

Tamara está en la cuenta regresiva para su boda

“Están todo el día diciéndome que si voy a perder diez kilos para la boda. Y yo: ‘Piérdalos usted. ¿Yo por qué?’”, expresó Tamara entre risas en el programa español El Hormiguero (Antena3). Si bien se ha dejado ver de buen humor, ha querido ser a la vez clara en su postura sobre su físico.

“Yo estoy en mi normopeso, puedo estar más delgada o menos delgada, pero... ¿por qué si el traje me lo están haciendo a medida tengo que perder diez kilos? ¿Por qué a ti te apetezca? Pues no”, expuso. La también marquesa de Griñón confió en el diseñador estadounidense Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, para crear el atuendo con el que caminará al altar el próximo 8 de julio.

Tamara abordó abiertamente los rumores sobre su físico

Tamara, quien es hija de la socilalité Isabel Preysler y el fallecido marqués Carlos Falcó, planteó además lo poco igualitarias que resultan las afirmaciones sobre el peso al tratarse de una mujer con relación a su contraparte masculina. “Además, nadie le ha preguntado a Íñigo si él va a perder diez kilos”, señaló.

Los conductores de la emisión le dieron la razón. “Eso que acabas de decir me parece sensacional y es verdad. Siempre es a por vosotras. Si ha engordado, no ha engordado... en general, de un hombre, nunca se dice”, dijo el conductor Juan del Val.

Tamara e Iñigo se casarán el próximo 8 de julio

Tamara, transparente sobre su cuerpo

Esta no es la primera vez que la presentadora se refiere sobre su peso. Hace algunos años, habló al respecto en una entrevista con nuestra revista hermana ¡HOLA! España, admitiendo que su cuerpo sufrió cambios notorios debido al hipotiroidismo.

“Cuando me miro al espejo, no me reconozco. Cuando ya había ganado peso, el médico me dijo: ‘Prepárate ahora para que se te caiga el pelo’. Y dije: ‘¡No! Gorda y calva, eso sí que no’”, contó en 2016 con buen humor. “Puede que, por tener el apellido Preysler, te exijan más físicamente, pero a mí eso me da exactamente igual. No voy a hacer las cosas por lo que piensen otros”, aseguró.

