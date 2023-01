¡Hay boda este año! Tamara Falcó revela cuándo se casará con Íñigo Onieva

©@tamara_falco



La pareja disfrutó de un romántico viaje por Finlandia

En aquel entonces se trató de una joya muy original que distaba bastante del típico anillo solitario. Se trataba de una joya de estilo diseñada con tres diamantes en forma de lágrima y que no envolvía el dedo por completo. Sobre la nueva sortija no se conocen aún los detalles, pues aunque Tamara ha publicado varias imágenes junto a su galán, no se ha podido comprobar cuál sería el nuevo anillo de compromiso.

En su reciente anuncio, Tamara reveló que su boda será una gran celebración que tendrá como sede el palacio de El Rincón, una edificación histórica ubicada en Aldea del Fresno, la cual ella y su hermano Manuel heredaron de su padre, el aristócrata Carlos Falcó y Fernández de Córdoba, V marqués de Griñón. Este palacio acogió en el pasado la boda de Julio Iglesias Jr (primogénito Isabel Presyler, madre de Tamara, y Julio Iglesias) con Charisse Verhaert, quienes se divorciaron en septiembre de 2021 tras más de 8 años de matrimonio.