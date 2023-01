Tamara Falcó habla de su reconciliación con Íñigo Onieva pese al consejo de su madre: ‘La gente no cambia’

Tras su romántica escapada por Finlandia con Íñigo Onieva, Tamara Falcó regresó al foro del programa español El Hormiguero (Antena3), y como era de esperarse, el tema de su reconciliación no tardó en surgir en la conversación. “La bofetada ha sido monumental”, dijo refiriéndose al escándalo por el desliz del empresario, el cual provocó que rompieran con su compromiso el pasado mes de septiembre.

©@tamara_falco



La pareja decidió darse una nueva oportunidad

Sin embargo, la media hermana de Enrique Iglesias está convencida de que aquel mal rato que vivió no volverá a repetirse. “Creo que (Íñigo) ha visto que tenía cosas en la vida que había que depurar. No te hablo de los cuernos, sino de un enfoque. Suena a cliché, pero cuando pierdes algo te das cuenta de lo que significa en tu vida. Él ha reaccionado durante todo este tiempo, haciendo gestos conmigo a los que yo no hacía ni caso”, comentó.

Tamara contó a detalle como fue que, aunque había hecho todo para bloquear la comunicación con su ex tras la infidelidad, pudo retomar la comunicación con él gracias a una amiga. “Decidimos enterrar el hacha de guerra la semana de Navidad. Él no tenía mi móvil y escribía a una amiga para decirle que quería hacer las paces conmigo. Gracias al espiritu de la Navidad, dije ‘¿por qué no ir a misa juntos?’”, recordó.

©@elhormiguero



La presentadora reveló todos los detalles de su reconciliación

“Le mandé un mensaje por si me quería acompañar a la misa del gallo. Vino a casa y saludó a todo el mundo... Yo no avisé de que venía a casa de mi madre. Mi primo abrió la puerta y cuando vio a Íñigo pensó que se había equivocado. A mi hermana le entró un ataque de risa”, continuó. A partir de ahí continuaron escribiéndose. “Intercambiamos muchas cosas que a ambos nos habían hecho daño”, relató.

Tamara contó cómo, de cierta manera, la separación de su madre, Isabel Preysler, de Mario Vargas Llosa hizo eco en ella. “El 31 dije: ‘Yo quiero empezar el año bien’. Me pasé toda la tarde fatal y me puse a escribir una lista sobre las mil formas de amar. El 28 pasa lo de mi madre y Mario... Mi madre hace un comentario sobre mi tío Julio (Iglesias) acerca de lo que era estar enamorado y yo pensé: ‘Si ellos nunca se han dado una oportunidad y ahora tienen vida separadas’. Entonces me dio que pensar. Algo me hizo clic”, admitió.