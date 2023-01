Decidida a casarse, Tamara Falcó habla de su reconciliación con Íñigo Onieva: ‘Tengo esperanza y estoy enamorada’

En medio de este dilema sobre apostar o no de nuevo al amor con Íñigo, Tamara contó con el consejo de su madre, Isabel Preysler: “Mami me dijo: ‘Te lo puede volver a hacer, ¿sabes?’ Pero, claro, ella habla por sus experiencias. Yo también le pregunté: ‘¿Tú a tío Julio le diste una oportunidad? Tajantemente me dijo que no”, dijo, al parecer refiriéndose al cantante Julio Iglesias, con quienla socialité estuo casada entre 1971 y 1978.

La colaboradora del programa El Hormiguero confesó que la historia de su mamá había sido una referencia para ella. “Yo tenía el referente de mi madre, que en los 70’, sin haber estudiado una carrera, con tres hijos, su situación era mucho más complicada que la mía. Ella se vio ante la tesitura de vivir un matrimonio bajo el engaño, donde le era infiel su marido y para ella fue un ‘no’ rotundo”, explicó.