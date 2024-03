Enrique Iglesias lanza su último disco, ‘Final (Vol. 2)’; y Camila Cabello estrena ‘I Luv It’

Camila Cabello - I Luv It

Una colaboración con el rapero Playboi Carti. “Ciertas cosas en nuestro ámbito humano realmente me hacen sentir como si estuviera en el espacio, y las muy raras veces que he tenido una química increíble con alguien es una de ellas. Parte de ese cóctel es también el drama emocional entre tú y esa persona, y el caos y las mariposas y los nervios y la pasión. Es insostenible, te quita la paz y es agotador, pero también, I LUV IT”, asegura la cantante.

Enrique Iglesias - Final (Vol. 2)

Enrique Iglesias, el rey del pop latino, se dispone a hacer historia una vez más con el lanzamiento de su último y esperado álbum de estudio, Final (Vol. 2). Un extraordinario despliegue de diversidad musical que fusiona brillantemente elementos del pop, la cumbia, la bachata, el ska, el dembow y el country, en 10 temas que incluyen colaboraciones con artistas como Miranda Lambert, María Becerra, Yotuel, Belinda y El Alfa. Estas colaboraciones son un testimonio de la perdurable influencia y respeto de Enrique Iglesias en la industria musical, reuniendo talentos de diversos géneros y culturas.

Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

El muy esperado álbum de Shakira ya está disponible, con los sencillos más conocidos de la cantante en los últimos años, mismos que relatan su experiencia personal tras su separación con Gerard Piqué. La intérprete se presentó en el Times Square, en Nueva York, ante una audiencia de más de 40 mil personas que corearon los icónicos temas como Hips Don’t Lie, Te Felicito, TQG, Session 53, así como Puntería y Cómo Dónde y Cuándo. Shakira reunió a más gente que el tradicional evento de Año Nuevo en el mismo lugar.

Pepe Aguilar - Corazón a Medio Día

Esta canción cautivará y despertará emociones en cada uno de sus escuchas. La lenta canción ranchera llena de alma lleva consigo influencias norteñas y de mariachi, y explora las profundidades del dolor después de una ruptura, interpretada en el estilo distintivo de Aguilar. El video musical que lo acompaña combina a la perfección imágenes de Aguilar interpretando la canción con una cautivadora historia de ciencia ficción, que muestra a científicos que estudian el corazón de la humanidad. El resultado es una verdadera obra de arte, brindándonos imágenes sorprendentes que complementan perfectamente la canción.

‘The Avengers’ The Academy - Segunda Misión

El famoso grupo de música urbana conformado por Dalex, Dímelo Flow, Justin Quiles, Lenny Tavarez y Sech; se presentó en la popular discoteca LIV, en Miami, en donde celebraron el lanzamiento oficial de su nuevo proyecto, The Academy: Segunda Misión. Los boricuas junto a los panameños hicieron vibrar el suelo del lugar ante cientos de fanáticos que gritaron y cantaron toda la noche al ritmo de los nuevos éxitos: SI, SI,SI,SI,La Ranger y Señorita. Entre el público, se encontraba nada más y nada menos que Neymar Jr. junto al tenista español Carlos Alcaraz, entre otros, quienes aprovecharon su estancia en Miami para disfrutar de la vibrante vida nocturna que ofrece el 305.

Alex Fernández - Para Proteger Mi Corazón

Alex Fernández es heredero de una legendaria dinastía. Su nombre y su particular historia es conocida por millones alrededor de México y Estados Unidos. Saben que no ha sido un camino fácil y por eso, a manera de agradecimiento, el artista abre sus sentimientos con una apasionada balada titulada: Para Proteger mi Corazón. “Después de haberme herido, quieres volver conmigo, no puedo volver a besar tus labios porque si lo hago de nuevo, caigo”, canta Alex con emotividad. “No te pido que te vayas por rencor, lo hago para proteger mi corazón”, es la frase que le llegará a más de un adolorido que en esta canción, encontrará el acompañamiento ideal para consumir unas botellas buscando olvidar.

Milo Beat - Tu Partida

El destacado productor musical Milo Beat se une a las fuerzas creativas del joven talento Joonti y el aclamado cantante colombiano Esteban Rojas para presentar Tu Partida. El sencillo emerge no solo como una pieza musical, sino como una declaración artística, mezclando hábilmente la intensidad de un beat urbano con la emotividad de una balada pop. La colaboración entre Joonti, conocido por su voz distintiva y emocional, y Esteban Rojas, quien aporta profundidad y pasión, resulta en una fusión perfecta que narra una conmovedora historia de desamor.

Omar Courtz & Dei V - Drippeo Kbron

La canción es todo y más de lo que los aficionados del género urbano latino esperan de ambos Omar Courtz y Dei V, conocidos por sus fanáticos como Ousi y El Flaivol. DRIPPEO KBRON es un tema explosivo con ritmos contagiosos y letras impactantes que transmiten la verdadera esencia de ambos artistas puertorriqueños – brindándole a sus seguidores un nuevo tema juntos como lo han hecho en el pasado con éxitos como: Los Dueños de la Calle (canción a la cual al remix oficial se le sumaron Myke Towers y Jhayco), Dame Lu, entre otros.

Gabito Ballesteros y Natanael Cano - El Boss

Un testimonio artístico de los incansables esfuerzos de Cano por expandir la música mexicana a nuevos horizontes, junto con el enfoque único de Ballesteros hacia el género. Experimentando con la potencia de su vocalización, las superestrellas mexicanas combinan armonías de ensueño con intrincados arreglos de cuerda y toques de trompeta.

Doce - Madafakas

Este himno visceral y sin censura proyecta la realidad cruda y sin filtros de las calles, desafiando los estereotipos y las expectativas convencionales. La canción, es una ofrenda a la experiencia de crecer en un entorno donde la supervivencia cotidiana está marcada por desafíos y adversidades. Madafakas no solo es un grito de resistencia, sino también un recordatorio de la fortaleza y la determinación necesarias para prosperar en condiciones difíciles según las experiencias callejeras de Doce.

Código FN - Qué Dolor

Narra la historia de un alma atormentada por el recuerdo del amor perdido, una narrativa enriquecida por el distintivo sonido de la banda. Las letras hablan directamente a la lucha del corazón por superar el dolor, un tema comprendido universalmente por muchos, pero profundamente personal. El sencillo reflexiona sobre el remordimiento por acciones tomadas y el deseo de retroceder en el tiempo. También aborda las relaciones en la era digital, que contribuyen a la persistente punzada de ver a una pareja pasada seguir adelante.

Elena Rose, Servando & Florentino y Rawayana - Caracas en el 2000 Remix

Este nuevo lanzamiento sigue enamorando a los venezolanos alrededor del mundo, llevando un mensaje poderoso de amor arraigado en el corazón de aquellos que aman Caracas y adoran a Venezuela. El tema original,Caracas en el 2000, en colaboración con Danny Ocean y Jerry Di, se convirtió en un éxito instantáneo, que alcanzó el #1 en la radio en Venezuela y se posicionó en los charts de viralidad de Spotify en 19 países. El tema fue coreado por más de 50.000 fans desde el Estadio Monumental Simon Bolívar en Caracas, y ahora, con esta nueva versión, se espera alcanzar nuevas alturas.

BBeéle y Kany García - Me Arriesgo Contigo

La canción se distingue por ser un verdadero deleite auditivo, ofreciendo una mezcla perfecta de las voces de Beéle y Kany García. Me Arriesgo Contigo es más que un tema musical; es un himno al amor verdadero, que invita a sus oyentes a luchar por sus sentimientos sin temor al escrutinio público. Con su mensaje positivo y motivador, esta canción está destinada a convertirse en un estandarte de valentía y amor sin límites.

Álvaro Díaz - BYAK

El video, caracterizado por el uso de imágenes crudas y obscurecidas, fue filmado en varias locaciones de la ciudad de Nueva York y dirigido por los colaboradores creativos de Díaz, WAIV y Armando Rivera. Cuenta la historia de una chica cuya obsesión por vigilar y filmar a Álvaro y Rauw para satisfacer sus deseos sexuales acaba llevándolos a una situación peligrosa. Ver aquí.

JC Karo y Ñengo Flow - Se Dejaron Ver

El cantautor y productor cubano JC Karo desata una descarga dirigida a sus críticos y detractores con el lanzamiento de su más reciente sencillo Se Dejaron Ver, que cuenta con la colaboración del ícono urbano Ñengo Flow. El video musical que lo acompaña, filmado en la ciudad de Nueva York, añade otra capa de intensidad a la canción.

iZaak - Bby Boo

iZaak se une a dos leyendas de la música urbana de Puerto Rico, Anuel AA & Jhayco, en el nuevo sencillo BBY BOO Remix, un tema dedicado a todas las mujeres. “Es un honor poder colaborar con dos leyendas de mi isla que tanto admiro. Trabajar junto a Anuel AA y Jhayco en este remix ha sido una experiencia increíble,” dijo iZaak.

Paola Jara y Ana del Castillo - En Teoría

Yohan Usuga, el productor y compositor colombiano más reconocido del regional, reafirma que su único objetivo es crear unión en la música para hacer historia y dejar un gran legado, por ello, lanza En Teoría el cuarto sencillo de su álbum Regional Live By Yohan Usuga firmado por Sony Music Colombia. Un trabajo discográfico que contiene 18 tracks con los artistas más importantes de la escena colombiana y dos invitados especiales de México que marcará la historia del género en el país.

Venesti - Es Normal

La nueva sensación de la música latina, Venesti, presenta el lanzamiento de su sencillo promocional Es Normal, extraído de su primer álbum de estudio, De La Nada, bajo el respaldo del prestigioso sello discográfico AP Global Music.

Chiquis - Diamante

El primer single del próximo álbum de Chiquis titulado Diamantes que saldrá el 17 de marzo. Habla de lo mucho que vale una mujer. El video se estrenará más adelante. Junto con la canción anunciamos el Tour Norte Americano junto con Live Nation que comenzará el 3 de noviembre.

La Fiera De Ojinaga – Neta Que No / No Mata Un Adiós

Neta que no’ es la primera producción que lanza La Fiera de Ojinaga junto a Fonovisa. Este álbum incluye 12 canciones. Ocho de los temas son los que se lanzaron desde mayo 2023 al día de hoy, entre los cuales destacan sus sencillos: 900 cigarros, Neta que no, Calientita. El tema que encabeza el álbum es No Mata un Adiós. Una canción de la autoría de Luciano Luna y hace referencia la superación de un amor del pasado y del poco interés que ya tiene por esa persona.

La Maquinaria Norteña – Búscame

Su cuarto tema lanzado que formara parte de su próximo álbum inédito por lanzar a finales del verano. La Maquinaria Norteña es uno de los pioneros del género Sax/norteño liderado por los hermanos Nieto. Próximos Chihuahua shows importantes son el 22 de marzo en el Arena Monterrey y el 23 de marzo en la Arena de CDMX.

Octavio Cuadras – Miami

Un tema que narra situaciones de la vida diaria, aderezado con música alegre y energía positiva. Este tema es inédito y está aderezado por una propuesta fresca de sonidos y mezcla de ritmos pegadizos, fue escrito por el propio Octavio, Ángel Cervantes, Alan Martínez, Joseph Álvarez, se acompaña por un video oficial. Octavio es un cantante y compositor originario de Navolato, Sinaloa, actualmente cuenta con más de 7.3 millones de oyentes mensuales en Spotify. Es el precursor de la creación de los corridos felices o corridos happy, como también se les llega a nombrar.

Chicano Batman - Live Today

“Cuando le presenté esta idea a la banda, me inspiré para grabar un arreglo de canción grande y contundente con elementos mínimos. ¿Qué sonido tan gordo podríamos conseguir en una pista completa con una banda en vivo grabando y tocando sus instrumentos juntos en una habitación al mismo tiempo, con sobregrabaciones mínimas? La vieja escuela, ¿verdad? Aunque sonoramente diferente, comparo la interpretación de esta canción con la de un cuarteto de jazz eléctrico, donde si no grabas su energía espontánea, se pierde en el universo para siempre. ¡Afortunadamente, John Congleton lo capturó todo!”, asegura el compositor.