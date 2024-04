Enrique Iglesias: su faceta de papá y su vida más allá de la música

Enrique Iglesias ha anunciado la drástica decisión que ha tomado con respecto a su carrera en la música: no lanzará nuevos discos nunca más. El intérprete español, quien tiene una exitosa trayectoria de 30 años, acaba de estrenar Final Vol.2, su último álbum discográfico. Sin embargo, esto no significa el fin de sus días como cantante, pues ha detallado que seguirá lanzando temas y ofreciendo conciertos. El hijo de Julio Iglesias tiene pensando seguir alternando su vida como artista con su faceta como padre y esposo.

©GettyImages



Enrique acaba de estrenar ‘Final Vol.2’, su último disco.

“El mundo ha cambiado y ya no es necesario sacar discos en la forma en la que la concebíamos antes”, dijo en entrevista con la agencia EFE. “Para mí hacer música es una cuestión de energías y siempre he buscado trabajar con gente a la que admiro y con quién siento que puedo crear libremente... ¡Me encanta componer! De hecho, estoy en el estudio a diario escribiendo y grabando nuevas canciones”, agregó sobre sus planes.

Si bien su carrera y sus fans componen una parte muy importante de su vida, lo cierto es que en este momento su prioridad es su familia. Las cosas dieron un giro de 180 grados cuando debutó en la paternidad de la mano de Anna Kournikova, con quien empezó a salir en 2001 y actualmente es su esposa.

©@enriqueiglesias



Para Enrique su faceta como papá es su prioridad.

El cantante y la extenista profesional son padres de los mellizos Lucy y Nicholas, de seis años, y de la pequeña Mary, de cuatro. Para Enrique la paternidad ha sido un regalo invaluable. “Ser padre me ha cambiado la vida y soy feliz. Es increíble verlos crecer”, contaba el intérprete de Bailando en 2019 en entrevista para Despierta América (Univision).

En aquella ocasión, Enrique admitía lo difícil que le resultaba separarse de sus retoños para cumplir con sus compromisos profesionales. “Es difícil dejarlos dos días o dos semanas. No es fácil”, contaba el cantante, quien el año pasado se embarcó en la gira internacional The Trilogy Tour junto a Pitbull y Ricky Martin.

©@enriqueiglesias



El cantante ha admitido que es duro para él separarse de sus hijos.

Sin embargo, el que ahora tenga la oportunidad de compartir sus proyectos y su música con sus hijos es para él motivante para seguir adelante con su carrera. “Mi hijo, cuando me vio en el ensayo, fue como: ¿Qué? Porque me ha visto en muchos vídeos actuando, pero ver en persona la producción y las luces fue como ‘oh, Dios mío’. Era como ver a un extraterrestre o un ovni, en el buen sentido. Estaba asombrado”, contó en Today al hablar precisamente de su más reciente gira. “Siempre que voy a recogerlos al colegio, Mary empieza a cantar I Like It, y luego empiezan a cantarla todos juntos. Es lo más bonito del mundo. Es su canción favorita”.

Tiene mucho por delante como artista

El anuncio de Enrique de no sacar nuevos discos preocupó a sus fieles fans, pues pensaron que el cantante estaba por anunciar su retiro definitivo. A finales del año pasado se dio a conocer que el español había decidido vender todo su catálogo musical y los derechos de su nombre e imagen, sumándose así a otros artistas como Bob Dylan, Sting, Bruce Springsteen y Blake Shelton.

©GettyImages



El año pasado el cantante vendió su catálogo musical.

Intérprete de Hero vendió su gran discografía formada por once álbumes de estudio, cinco álbumes recopilatorios, más de cincuenta sencillos y más de cincuenta videoclips a la empresa Influence Media Partners por una cifra estimada de 100 millones de dólares.

Sin embargo, Enrique disfruta seguir haciendo música, y más ahora que puede compartirla con sus hijos, por eso, el final de su carrera no está ni cerca de ser visible en un futuro cercano.