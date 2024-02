Selena Gomez estrena ‘Love On’ y Enrique Iglesias junto a Miranda Lambert cantan ‘Space in My Heart’

Selena Gomez - Love On

Selena Gomez sorprendió con el lanzamiento de este alegre tema. Para muchos, es el reflejo de su vida actual, pues se encuentra de lo más enamorada, además de que el video es una colección de buenos recuerdos, bailes y momentos coloridos por las calles de París, justo en donde vacacionaba hace unos días de la mano del productor musical, Benny Blanco.

Enrique Iglesias & Miranda Lambert - Space in My Heart

El rey del pop latino, Enrique Iglesias, hace historia con su primera incursión en la música country en Space in My Heart junto a la artista más galardonada en la historia de la Academy of Country Music, Miranda Lambert. La canción es una poderosa canción de amor y el tercer sencillo del altamente anticipado álbum de Enrique, FINAL VOL. 2.

Manuel Turizo y Yandel - Mamasota

Un reggaetón clásico, rebosante de sensualidad y con un beat que invita a disfrutarlo en cualquier ambiente, ya sea en solitario, acompañado, en una fiesta, o a todo volumen mientras se conduce. Esta pieza promete ser un éxito rotundo en las pistas de baile y listas de reproducción de los amantes del género. Sin embargo, el verdadero protagonista de esta colaboración es su video musical. Descrito como una obra maestra de la producción audiovisual, el video de Mamasota está a la altura de las mejores películas de acción y suspenso de Hollywood. En él, los fanáticos tendrán la oportunidad de ver a Manuel Turizo y Yandel como nunca antes: inmersos en intensas escenas de acción, coreografías de pelea y momentos cargados de drama y sensualidad.

Bu Cuarón - Viceversa

“Hice esta canción cuando tenía 16 años y no puedo creer que finalmente sea tuya. Gracias a todos los involucrados en la realización del vídeo, es una de las cosas de las que estoy más orgulloso. Ve a transmitir, ve a ver. Es tuyo ahora”, expresa la artista sobre su nuevo tema, que viene en su EP debut rop By When You Drop Dead.

Lenny Tavárez y Feid - Empelotica

La canción es el resultado de un proceso de exploración en Miami que fusiona las letras sensuales con melodías urbanas. “Cuando empezamos a hacer el tema (Feid y yo), queríamos hacer una canción que trabajara con la autoestima de las mujeres. Hacerlas sentir bien, empoderadas y con la autoestima alta”, expresó por su parte Lenny.

Víctor Manuelle - Otra Noche Más

Víctor Manuelle sorprendió a todos con el estreno de su nuevo sencillo, Otra Noche Más, una salsa romántica que refleja exactamente el dolor de estar con una persona mientras piensas en alguien más. Por si fuera poco, gracias a la tecnología logra unir su voz con la del ícono salsero, Frankie Ruiz, con fragmentos de su canción de 1998, Deseándote. Un mix hecho gracias a la tecnología actual que además de ponerte a bailar, te hará recordar.

Residente ft. Silvia Pérez Cruz - 313

El videoclip, que fue grabado en el imponente Palacio Real de La Granja de San Ildefonso (provincia de Segovia, España). Está protagonizado por Penélope Cruz, quien expresa: “Somos como un rollito de hilo que se desamarra, que se desprende. Un cordón que se desliga para descubrir el día con los ojos despiertos. Nacemos y aprendemos a ser hijos del tiempo, así como los caracoles aprenden a ser de las orillas... Por eso hay que morir, para que otros nazcan, para que nada se detenga. Para que todo siempre empiece. Pero todo lo que empieza, en algún momento, deja de existir”.

Cristina Eustace - Madre Soltera

Después de un pequeño receso, gracias a la llegada de su segundo hijo a mediados del 2023, Cristina retomó su carrera en diciembre, con el lanzamiento del tema Es Navidad. En esta oportunidad, la nueva interpretación de Madre Soltera por Cristina Eustace, nace a petición de su gran amigo y ‘El diseñador de las estrellas’ Mitzy, quién estuvo durante su proceso al volver ser madre soltera hace más de 8 años. Madre Soltera, un tema que ha sido interpretado por grandes artistas y reconocidas cantantes del género regional mexicano, y en esta ocasión Cristina Eustace, la interpreta como toda una gran señora, poniéndole corazón y voz, además de dedicárselo a todas las madres solteras que siguen luchando y trabajando cada día por sus hijos.

Sebastián Rubio - En La Otra Vida

Emergiendo en el panorama musical indie, Sebastián Rubio deja una marca indeleble con su lanzamiento debut, En La Otra Vida. Adentrándose en los reinos del amor y las vidas pasadas, la melodía embrujadora de Rubio cautiva al público, ofreciendo un vistazo a las conexiones profundas que atraviesan la infinitud del tiempo. Creado desde su hogar, Rubio desafía la convención al grabar todos los instrumentos por sí mismo, dando vida a un paisaje sonoro psicodélico que se entrelaza perfectamente con una letra conmovedora. En La Otra Vida es un inquietante primer sencillo inspirado por dos personas profundamente conectadas y enamoradas que se reencuentran en cada vida a lo largo de la eternidad, pero no importa cuantas veces lo intenten, no logran estar juntos.

Dayme Arocena - Por Ti

El primer álbum de Daymé en cinco años. La estrella afrocubana Daymé Arocena ha lanzado el nuevo sencillo Por Ti. La canción es el último sencillo de su álbum ‘Alkemi. Por Ti“ va acompañado de un vídeo musical oficial dirigido por Joshpapi. En el video se expresa un espíritu de desafío y positividad corporal, mientras Dayme baila alegremente en una variedad de escenarios. “Cuando era niña, me fascinaba aprender nuevos movimientos de baile, pero dejé que la sociedad se apoderara de mí”, admite. “La gente me decía que estaba gordita y que por eso debería limitarme a los bailes folclóricos tradicionales. Trabajé con un coreógrafo en este video e ignoré todo lo que me dijeron que no podía hacer. Afronto este tema desde una perspectiva de conciencia y de edad adulta. Menos quejas y más acción”, expresa la intérprete.

Willie Colón y Héctor Lavoe - La Gran Fuga

Uno de los dúos más formidables de la música latina son los pioneros de la salsa Willie Colón y Héctor Lavoe. Ambos eran adolescentes cuando comenzaron a trabajar juntos bajo Fania Records. Conocido como “El Cantante”, Lavoe (1946-1993) fue uno de los grandes intérpretes de la música salsa, venerado por su brillante voz, su fraseo fluido y sus anécdotas ingeniosas e improvisadas. Colón, por su parte, rápidamente se convirtió en una figura clave de la escena, quien dio forma al sonido de la salsa dentro y fuera del escenario como trombonista, compositor, productor y líder de la orquesta que lleva su mismo nombre. Juntos, Colón y Lavoe definieron una de las eras más emocionantes de la música latina a través de 11 álbumes legendarios, comenzando con el clásico de salsa y boogaloo de 1967, El Malo. La reedición en vinilo de La Gran Fuga de 1970, la sexta colaboración con certificación Oro entre el legendario dúo del trombonista, compositor y director musical Willie Colón y el famoso cantante Héctor Lavoe, llega con clásicos como Barrunto, Pa’ Colombia y Abuelita.

Santa Fe Klan - No Son Klle

Al embarcarse en un viaje a través de los ritmos palpitantes urbanos, la electrizante colaboración entre Santa Fe Klan, Peso Pluma y Duki revela una narrativa sonora que trasciende fronteras. El sencillo palpita con la energía cruda de las calles, tejiendo una historia de opulencia y riesgo con el telón de sonidos hipnóticos de rap de fondo. A medida que los ritmos de No Son Klle van y vienen, los oyentes se ven arrastrados en un torbellino de emociones, atravesando el tumultuoso paisaje de ambición y consecuencias. Santa Fe Klan inyecta su flujo característico a la canción, pintando retratos vívidos de estilos de vida lujosos y los riesgos que conllevan, mientras que la autenticidad descarnada de Peso Pluma y la presencia dinámica de Duki ponen al descubierto el atractivo y los peligros de las calles. La canción no es simplemente una canción, sino un testimonio de resiliencia, un himno para quienes navegan por las aguas traicioneras del éxito y la supervivencia.

Gepe - Paloma

“Quería hacer un tema con aires andinos, tratando de rememorar algunas canciones que he hecho antes. Y así, empezamos a buscar arreglos musicales: pensamos en afrobeat, en mezclarlo con sonidos andinos y ritmos que tienen que ver con Colombia”, detalla el músico sobre la inspiración detrás de Paloma.

Tati, Aylin y Jimmy Levy - Someone

Una fusión única de música electrónica y afrobeat, con la distintiva y melódica vocalización de Aylin y Tati liderando el camino. El tema no sólo representa un proceso creativo excepcional, sino que también promete cautivar a los oyentes con su mensaje íntimo y emocional. En Someone, Jimmy Levy, un artista comprometido con la concienciación política y social a través de su música y que transmite un poderoso mensaje de fe, se une como invitado especial, enriqueciendo aún más la profundidad y la emoción de la canción.

María José Llergo - Mediterráneo

La estrella española en ascenso, María José Llergo, lanza una versión del clásico de Joan Manuel Serrat, Mediterráneo. La canción cobra nueva vida de la mano de Llergo, ofreciendo una nueva y profunda perspectiva emocional que fusiona su esencia con el flamenco. La grabación es un sentido homenaje de Llergo al maestro Serrat. Ella define el tema como un trabajo atemporal que continúa inspirando a través del tiempo.

Gian Marco ft. Catalina Garcia - Tú

Una canción de raíz, donde Gian Marco -compositor del tema junto a Copello- hace uso del Charango como instrumento protagonista, con la fuerza de la Cordillera de los Andes de Sudamérica para expandir sus fronteras interpretativas al lado de una de las voces más importantes del movimiento alternativo latinoamericano. Tú está acompañado por un video minimalista grabado en la ciudad de Bogotá con la participación de ambos artistas, unidos con un gran corazón que se ilustra con una hermosa letra, para desembocar en una balada folk delicada, sútil y con un estilo pop. El dueto surgió de la gran admiración que los artistas se tienen entre sí, y materializarse con este gran lanzamiento.

Joonti - Your Love

Una melodía urbana que logra una perfecta fusión con elementos de soul y balada, creando una experiencia auditiva única y especial. En un emocionante avance en su trayectoria musical, el joven y talentoso artista puertorriqueño Joonti se complace en anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo promocional, Your Love. Este tema no solo es una muestra de la evolución y madurez artística de Joonti, sino que también representa una ventana a su alma, ofreciendo a sus seguidores y al público en general una pieza cargada de personalidad y sentimientos profundos.

Goyo ‘La Pantera’ - Insomnia

Este tema marca un hito en la carrera de Goyo, al adentrarse en un territorio sonoro como nunca antes había explorado, cargado de ritmos alternativos que prometen capturar la esencia de la innovación y la experimentación musical. “Insomnia” no es solo una canción, es un himno de empoderamiento y poderío, que refleja la indomable esencia de Goyo, justificando por qué le apodan “La Pantera”. La letra y la música se entrelazan para crear un mensaje poderoso que resonará en los oyentes, impulsándolos a descubrir su propia fuerza interior.

Catalyna - Cómo Me Curo

Catalyna presenta su más reciente sencillo Cómo Me Curo, marcando un hito en su carrera con esta profunda exploración del dolor y la sanación tras una ruptura amorosa. La canción, producida por Sour con la composición lírica de la misma Catalyna, destaca por su honestidad emocional y una melodía que promete resonar en los corazones de muchos.

Conep ft. Izaak y Amarion - Cúrame

Un vibrante tema de trap, fusionando los distintivos estilos de Conep, Izaak y Amarion en ritmo contagiosa que promete cautivar a los amantes de la calle y de la música urbana en general.

Lagos y Elena Rose - Blanco y Negro

Este emocionante encuentro musical explora las complejidades de la vida, revelando situaciones donde las complicaciones entran en juego y donde querer y poder a veces divergen. La canción se convierte en un testimonio de la lucha y esfuerzo por tomar decisiones extremas, especialmente en asuntos del corazón, enfrentando obstáculos que requieren la búsqueda de soluciones en medio de problemas complicados.

Yuridia, Eden Muñoz - Mi Eterno Amor Secreto

De ser un ejercicio creativo en el estudio a ser una de las canciones más llegadoras de Yuridia. “Mi Eterno Amor Secreto”, nuevo sencillo de la sonorense es una balada ranchera que junto a la colaboración vocal de Eden Muñoz pondrá a más de uno a llorar.

Sergio George y Jay Wheeler - La Puerta

El vibrante primer adelanto de este innovador proyecto que fusionará los géneros y revolucionará la música salsa, combinando melodías contagiosas de salsa y ritmos urbanos inmersivos en una historia de advertencia sobre lo que puede suceder cuando dejamos que el orgullo se interponga en el amor.

Gabito Ballestero y Wisin - Un Shot

El reconocido ícono del reguetón, Wisin, sigue demostrando su capacidad de reinversión y vanguardia, ahora, con su incursión en el género de la música regional mexicana con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Un Shot, en colaboración con el destacado artista del Corrido Tumbado, Gabito Ballestero. Esta colaboración formará parte del próximo álbum de Wisin, titulado Mr. W. Una canción de desamor que sigue los pasos del éxito anterior de Wisin, Himalaya, junto al cantautor puertorriqueño Pedro Capó.

Gente de Zona - Celia

Gente de Zona presenta su nuevo sencillo Celia, en el que realizan una extraordinaria colaboración con Celia Cruz, en un popurrí que incorpora las voces originales de la célebre “Reina de la Salsa” de sus temas: Ella Tiene Fuego y La Negra Tiene Tumbao. En esta histórica colaboración, se digitalizaron los masters de las grabaciones originales y se utilizaron esas voces para poder crear la canción, tal y como si la estuvieran grabando en vivo, capturando perfectamente la esencia del legado artístico de Celia Cruz y el ritmo contagioso de Gente de Zona.

Marcelo Rubio - Besos Desechables

Con apenas 20 años, este cantautor originario de Cumaná, Venezuela, está redefiniendo la escena musical latina, ofreciendo una refrescante mezcla de poesía y melodía que aborda con sensibilidad los desafíos de las relaciones contemporáneas. Para Besos Desechables, Marcelo Rubio sumó fuerzas con el productor Laureano Pardo Dime Lauro, y el resultado es un tema que se destaca por sus letras profundas y melodías cautivadoras, es una reflexión sobre la inmediatez del romance de hoy.

JC Karo - Carro Caro

JC Karo está listo para dejar su huella en la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Carro Caro. Producido y escrito por Karo mismo, este suave tema de R&B representa una audaz incursión en un nuevo territorio musical para el artista. El tema sirve como el primer sencillo del esperado álbum de JC Karo, a lanzarse este año. Este lanzamiento marca la primera incursión del cantautor cubano en el género de R&B, fusionando los sutiles ritmos de corridos tumbados con su estilo característico.

Diego Torres - Kapun

Como preámbulo al lanzamiento de su nuevo álbum, Mejor Que Ayer, Diego Torres nos presenta este próximo 29 de febrero su nuevo single, Kapun, una divertida canción con Carlos Vives.

Mikahl Anthony - Space Blue/Deep ‘Ain’t It

El visionario artista y cineasta Mikahl Anthony lanza el esperado lanzamiento del álbum multipersonal ‘Muse’ con el precursor donut. Space Blue y Deep Ain’t It tipifican la amplitud de estilo y sonido que se encontrará en el próximo reproductor largo.

Vídeo Relacionado: Nicola Peltz eliminó un cameo de su marido Brooklyn Beckham en su nueva película Loading the player...