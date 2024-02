Qué ver: 7 películas y series de estreno para ver en casa

Febrero llega a su fin, pero no sin antes regalarnos algunos de los estrenos más esperados para ver desde casa. A Través De Tu Mirada, la última parte de la saga de romance juvenil ya está disponible; el thriller Reina Roja, llega en unos días cargada de suspenso. También para disfrutar en estos días, un reality de supervivencia, una serie animada y un documental sobre la trágica muerte del hijo de un expresidente argentino... Todo eso y más en la selección de títulos de esta semana.

A Través De Tu Mirada (Netflix)

Esta película es el cierre de la trilogía de romance juvenil A Través De Mi Ventana. Tras lo ocurrido en el verano (A Través del Mar, la segunda cinta de la saga), Ares y Raquel no encuentran cómo continuar su relación, por lo que deciden seguir cada uno su propio camino. Sin embargo, ese no será el final de su historia juntos, pues se reencontrarán durante el invierno Barcelona. Los sentimientos son innegables, pero ellos no están seguros de cómo podrán darse una nueva oportunidad. Estreno: 23 de febrero

Reina Roja (Prime Video)

Esta serie, adaptación del primer libro de la exitosa trilogía del novelista español Juan Gómez-Jurado, gira en torno a Antonia Scott, la persona más inteligente del mundo dado su coeficiente intelectual de 242. Esta cualidad única la convirtió en la ‘Reina Roja’, la cabeza de un proyecto policial secreto. Tras el asesinato del hijo de un poderoso magnate y el secuestro de la hija de otro hombre acaudalado se activa la organización Reina Roja, y el antiguo jefe de Antonia, recurre a Jon Gutiérrez, un problemático policía, para reactivar a Antonia y emprender la investigación. Estreno: 29 de febrero

Shogun (Disney+)

Esta serie, que es una adaptación de la novela de James Clavell,está ambientada en el Japón del año 1600, cuando se disputaba una feroz guerra civil. Lord Yoshii Toranaga lucha por su vida mientras se enfrenta al Consejo de Regentes. En medio de este conflicto, un misterioso barco europeo aparece encallado en un pueblo pesquero cercano, su piloto, John Blackthorne, trae consigo algunos secretos que podrían ayudar a Toranaga a inclinar la balanza del poder a su favor. Estreno: 26 de febrero

Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Max)

Este documental, la primera producción original argentina de Max, explora la inesperada muerte de Carlos Saúl Facundo Menem Yoma, hijo del expresidente de Argentina, Carlos Saúl Menem. Carlos Menem Jr falleció el 15 de marzo de 1995 a los 26 años luego de que el helicóptero que pilotaba chocara contra líneas de alta tensión, provocando que se estrellara. Este trágico suceso generó dudas e incertidumbre sobre si realmente había sido un accidente o un acto premeditado. Estreno: 29 de febrero

Supervivencia Al Desnudo: México (Max)

Este reality show presenta a 10 participantes de México, Colombia y Argentina desafiando a la naturaleza en su intento por sobrevivir 21 días sin comida, agua ni ropa en la imponente selva colombiana. Además de estos desafíos, los concursantes deberán demostrar que las diferencias culturales no son impedimento para superar retos más extremos. Estreno: 29 de febrero

The Second Best Hospital in the Galaxy (Prime Video)

Esta divertida serie animada sigue al Dr. Sleech y al Dra. Klak, dos amigos extraterrestres y renombrados cirujanos, mientras intentan curar la ansiedad, enfermedades de transmisión sexualy algunos males intergalácticos como los bucles temporales ilegales. Estreno: 23 de febrero

Mea Culpa (Netflix)

Este thriller legal sigue a la abogada Mea Harper, quien acepta el caso de Zyair Malloy, un artista acusado del asesinato de su novia. Las cosas no son claras, y ella misma debe discernir si su reservado y cautivador cliente es inocente o no. Estreno: 23 de febrero

