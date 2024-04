Sebastián Caicedo vivió un momento de oscuridad tras separarse de Carmen Villalobos: ‘Estaba muy perdido’

En julio de 2022, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo anunciaron su separación luego de 13 años juntos. Tras dar esta sorpresiva noticia, ambos siguieron adelante e incluso iniciaron nuevas relaciones amorosas. Si bien actualmente está muy feliz con su novia Juliana Diez Duque, el actor colombiano no olvida los duros momentos que siguieron a su sonada ruptura. En una entrevista reciente, el intérprete ha revelado que la profunda depresión que vivió en aquel entonces lo llevó incluso a considerar el más triste desenlace para su vida.

©@cvillalobos



Sebastián y Carmen se separaron en 2022 luego de 13 años juntos.

“Yo estaba muy perdido en ese momento y se me acabó el mundo y mi vida, porque pues esa era mi vida tanto profesional como personal”, admitió Sebastián en el programa Se Dice De Mí (Caracol Televisión). “Yo no sabía de qué agarrarme, tenía muchos vacíos y llegó la depresión a mi vida porque tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar el mundo”, continuó.

Teresita Londoño, madre del actor, confesó en el mismo programa que se preocupó al ver a su hijo en aquella situación. “Él no sabía qué hacer, las cosas no le estaban saliendo bien y estaba tocando fondo”. María Alejandra Caicedo, hermana de Sebastián, sumó su testimonio: “él cayó en una profunda depresión”.

©@sebastiancaicedo



Tras su divorcio, el actor cayó en una profunda depresión.

El galán de telenovelas confesó que lo que vivió en aquel momento lo llevaron a considerar una salida desesperada. “Esa oscuridad me llevó a pensar en atentar contra mi vida, sobre todo porque no sabía de qué agarrarme. Fueron momentos muy difíciles y toqué fondo”, agregó Sebastián. “Tenía mucho miedo de cómo mi familia iba a reaccionar después de haber sido ese referente en Colombia sino en Latinoamérica”, confesó.

“No sabía a qué me iba a enfrentar, sobre todo porque siempre van a buscar debajo de las piedras la razón”, dijo sobre los motivos que lo llevaron a él y a Carmen a decidir tomar caminos separados. “Nosotros hasta hoy en día hemos sido muy conservadores en cuidar eso, porque siempre va a haber un aprecio muy grande mutuo y yo no tengo nada, nunca tendré nada malo que decir”, expresó.

©@cvillaloboss



Pese a separarse, entre los actores prevalece la estima y el respeto.

Su opinión sobre los rumores que circularon

En la entrevista, Sebastián se refirió además a aquellos rumores que circularon tras su separación de Carmen, los cuales pusieron en duda sus preferencias y señalaron que esta supuesta situación había derivado en la ruptura.

“Me dio duro que, al no encontrar una infidelidad, tuvieran que decir que de pronto yo era gay. Tengo grandes amigos gays que los aprecio y, si yo fuera gay, lo hubiera dicho y no me hubiera casado. Sí me pareció un golpe muy bajo”, comentó el actor. El programa recogió además el testimonio de un sobrino quien se dijo sorprendido de tales reportes de prensa, los cuales de inmediato tachó de falsos.