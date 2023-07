Sebastián Caicedo subió de peso tras su ruptura de Carmen Villalobos: ‘No encuentras salida’

Hace casi un año, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo anunciaron su separación, luego de 13 años juntos. La pareja decidió divorciarse, y aunque circularon rumores, ellos dejaron claro que su decisión no tuvo que ver con alguna tercera persona en la relación. El tiempo ha pasado, y ambos han retomado sus respectivas vidas amorosas, y al parecer son muy felices. No obstante, el actor no olvida lo vivido, y hace poco se sinceró al respecto, revelando que la ruptura con la actriz le cobró factura tanto a nivel emocional como físico.

©@cvillaloboss



Sebastián y Carmen se separaron después de 13 años juntos

Aunque no mencionó de manera explícita el nombre de su expareja ni su ruptura, sí se refirió a la etapa tan dura que vivió. “Todos pasamos por desiertos, por momentos difíciles de nuestra vida que nos pueden llevar a tocar pues esos momentos, llámense depresión, llámense ansiedad, llámense engordarse… me subí casi 14 kilos (más de 30 libras). Yo debo estar, para mi estatura, en los 78 kilos”, contó Sebastián en entrevista con el programa colombiano La Red (Caracol TV).

El actor contó que no podía encontrar la salida a esta “oscuridad” en la que estaba viviendo pues, aunque estuvo rodeado de amigos y familia en esos momentos difíciles, fue el refugiarse en su fe lo que realmente lo ayudó a superar ese trago amargo.

©@Sebastiancaicedo



El actor logró superar el bache emocional tras su separación

“Cuando pierdes esa autoestima, pierdes un poquito de que ya para qué volverte a ver bien. Ese desierto y esa oscuridad te manda a esos momentos que uno no quisiera recordar”, confesó. “Pero que hoy en día es más normal de lo que creemos, y ahí es cuando pueden venir amigos, puede venir familia y tú no encuentras salida. El único que estuvo ahí fue Dios”, agregó.

Está abierto a casarse con su actual novia

“Hay un nuevo Sebastián, totalmente. Que cree mucho más en él. Me falta un poco más en mi peso, pero estoy volviendo a tener la parte física que mi trabajo en televisión me lo pide. No es solo por verse bien, sino por salud”, comentó el actor, quien actualmente mantiene un noviazgo con Juliana Diez Duque, quien es propietaria de una marca de ropa.

“Juli es un regalito de Dios. La conozco en la iglesia y tenemos procesos de vida muy parecidos... Nos presentó Dios”, comentó. Abrazando su fe, el actor asguró que le gusta como es ahora su vida, y reveló que en su futuro podría estar Juliana como su esposa. “Llevo una vida tranquila, también creyendo en los valores y en los principios, creyendo en la familia, tal vez vuelva y me case, ¿por qué no? Pueda ser, y ser feliz”, agregó.

©@sebastiancaicedo



Sebastián está abierto a casarse con Juliana

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...