Qué ver: 7 películas y series de estreno para ver sin salir de casa

En este mes del amor, podemos seguir disfrutando títulos cargados de este sentimiento, pues Jennifer Lopez ha estranado ya su esperada película This Is Me Now... A Love Story. Y para quienes descansar un poco de las tramas llenas de romance llegan títulos como Avatar: The Last Airbender y Constellation que exploran la ciencia ficción, el suspenso y el drama. Todo eso y más en la selección de estrenos de esta semana.

This Is Me Now... A Love Story (Prime Video)

La plataforma describe este largometraje dirigido por Dave Meyers y estelarizado por Jennifer Lopez, como una “odisea cinematográfica basada en la narrativa, impregnada de narraciones mitológicas y curación personal”. Presenta un viaje a través del amor y una instrospectiva hacia el corazón de la protagonista, aunque no necesariamente cuenta su historia con Ben Affleck. “No quería contar mi historia con Ben porque la gente conoce esa historia. Yo quería hacer algo diferente. Así que nos embarcamos en cómo hacerlo de una manera visual cantando, bailando y siendo divertido de una manera realista”, explicó la propia JLo sobre esta película en la que destaca el vestuario, las impresionantes coreografías y los cameos a estrellas de la talla de Sofía Vergara. Estreno: 16 de febrero

Avatar: The Last Airbender (Netflix)

En esta esperada nueva versión live action de la aclamada serie animada, Aang, el joven Avatar, debe dominar los cuatro el agua, tierra, fuego y aire para restaurar el equilibrio de un mundo sometido por la despiadada Nación del Fuego. Tiempo atrás, las cuatro naciones vivían en paz, pero eso cambió cuando la Nación del Fuego masacró a los Nómadas Aire, en el que fue su primer paso para conquistar el mundo. Ahora, la única esperanza recae en Aang. Estreno: 22 de febrero

Constellation (Apple TV+)

Este thriller de ciencia ficción, sigue a Jo, una astronauta que regresa a la Tierra luego de un accidente fatal en el espacio, quien descubre que han desaparecido partes esenciales de su vida. La trama “explora los rincones más oscuros de la psicología humana y muestra la desesperada lucha de una mujer por exponer la verdad oculta sobre los viajes al espacio y por recuperar todo lo que perdió”, reseña la plataforma. Estreno: 21 de febrero

Asteroid City (Max / HBO Max)

Dirigida por Wes Anderson, esta película fusiona la comedia dramática, el romance y la ciencia ficción y reúne a estrellas como Scarlett Johansson, Edward Norton, Bryan Cranston y Tom Hanks. La historia se desarrolla en Asteroid City, una ciudad ficticia en el desierto que se prepara para una convención escolar de astronomía, pero nadie ahí tiene idea que de pronto serán sacudidos por una serie de inesperados acontecimientos que cambiarán toto. Estreno: 16 de febrero

Messi’s World Cup: The Rise of a Legend (Apple TV+)

Este documental presenta el épico viaje del astro argentino Lionel Messi a lo largo de cinco Mundiales que culminó con su triunfo en la Copa del Mundo de Catar en 2022. El ídolo, quien actualmente juega en el Inter Miami, comparte sus reflexiones más personales sobre su carrera en la selección nacional y los desafíos que ha enfrentado en su vida en las canchas. Estreno: 21 de febrero

Family Stallone -Temporada 2 (Paramount+)

Sylvester Stallone, una de las más grandes estrellas de Hollywood, abre las puertas a la intimidad de su vida familiar en este reality show, y muestra el papel más importante de su vida: el de padre. El icónico actor de 77 años está casado con Jennifer Flavin, madre de sus hijas Sophia, Sistine y Scarlet, quienes comparten con él la pantalla en este programa. Estreno: 21 de febrero

Star Wars: The Bad Batch -Temporada 3 (Disney+)

Esta serie animada, parte de la franquicia Star Wars y spin-off de la serie Star Wars: The Clone Wars, los protagonistas continúan su viaje por el Imperio luego de la caída de la República. En su camino se encontrarán tanto con amigos como con enemigos, mientras navegan por una serie de emocionantes misiones como mercenarios a través de lugares inesperados y peligrosos. Estreno: 21 de febrero

