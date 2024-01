Sofía Vergara, Kim Petras y Keke Palmer en la nueva cinta de Jennifer Lopez, ‘This Is Me... Now: A Love Story’

Jennifer Lopez le está dando a sus fans todo lo que quieren y más. La estrella de Hollywood se está preparando para el lanzamiento de su nuevo álbum y película This Is Me...Now: A Love Story, trayendo un elenco de estrellas a su historia narrativa, explorando el amor y el desamor en un proyecto dirigido por el ganador del Grammy, Dave Meyers, y escrito por JLo y Matt Walton.

This Is Me...Now: A Love Story se lanzará a nivel mundial el 16 de febrero, exclusivamente en Amazon Prime Video. El nuevo tráiler muestra algunos efectos visuales increíbles y escenas inspiradas en películas icónicas, incluida Singin in the Rain.

©Amazon MGM Studios





Los fanáticos de la cantante compartieron su entusiasmo después del lanzamiento del nuevo tráiler, que revela un elenco increíble, que incluye al ícono colombiano Sofía Vergara, la estrella de Nope, Keke Palmer, y la querida actriz Jennifer Lewis.

©Amazon MGM Studios





El elenco también está protagonizado por compañeros cantantes de JLo, incluidos Kim Petras, Post Malone y más. Se puede ver a Jennifer en el tráiler, actuando junto al famoso bailarín Derek Hough, quien interpreta a una de sus parejas románticas en la película.

©Amazon MGM Studios





Otros miembros del elenco que aparecen en la película incluyen al presentador de televisión Trevor Noah, el entrenador de vida Jay Shetty, el autor Neil deGrasse Tyson, el gurú Sadhguru y muchos más. El álbum y la historia de amor se describen como “nada que Jennifer López haya hecho antes”, explorando tanto “su viaje personal hacia el amor como la importancia del amor propio”.

“Jennifer ha creado una odisea cinematográfica basada en la narrativa, impregnada de narraciones mitológicas y curación personal”, dice la sinopsis. “Junto con su primer álbum de estudio en una década, este original de Amazon que cambia el género muestra su viaje hacia el amor a través de sus propios ojos. Con trajes fantásticos, coreografías impresionantes y cameos repletos de estrellas, este panorama es una retrospectiva introspectiva del corazón resistente de Jennifer”, añade para sus fans.

Vídeo Relacionado: La película biográfica de Michael Jackson se estrenará en 2025 Loading the player...