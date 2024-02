Víctor Manuelle nos lleva al lado romántico con ‘Otra Noche Más’, a dúo con Frankie Ruiz

Si no estaba planeado, ¿cómo es que surge esta idea de una colaboración con ayuda de la tecnología?

“Bueno, pues al hacer un homenaje a la música retro de los años 90, Frankie es un nombre que no se puede dejar pasar, de ahí es que nació la idea. Entonces dije, ¿por qué no hacer una colaboración con Frankie? Obviamente, aprovechando todos estos beneficios que nos da la tecnología actual, que no es Inteligencia Artificial porque es la voz real de Frankie, no se creó; y luego pues la creatividad para extraer ‘Deseándote’ de una grabación en VHS, una presentación de Frankie en vivo, porque no hizo vídeo de esa canción.

Ahí fue el reto de cómo podíamos conseguir algo donde Frankie estuviera cantando. Todo ese proyecto fue la parte más difícil, pero el resultado sigue siendo para mí increíble”.