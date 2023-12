Enrique Iglesias ha vendido todo su catálogo musical y sus derechos de imagen

Enrique Iglesias se encuentra en medio de su exitosa gira Trilogy Tour junto a Ricky Martin y Pitbull, mientras se alista para su retiro de los escenarios, el cual muchos han considerado bastante anticipado, pues la fecha fijada es febrero de 2024. Ahora, el cantante español ha tomado una drástica decisión con respecto a su legado, pues ha decidido vender su catálogo musical y los derechos de su nombre e imagen. Si bien se desconoce la suma concreta del acuerdo, se ha estimado que sería una cifra millonaria.

Según ha adelantado Bloomberg, el intérprete de éxitos como Bailar Conmigo ha vendido todo su catálogo de canciones a Influence Media Partners, empresa enfocada en invertir en los derechos de grabación y publicación de canciones comercialmente probadas y que es propiedad de Warner Music y BlackRock. De acuerdo a fuentes consultadas por dicho medio, la suma de la transacción podría superar los 100 millones de dólares.

Por su parte, Influence Media, ha anunciado este movimiento a través de un comunicado en sus redes sociales. “¡Estamos encantados de anunciar que nos asociamos oficialmente con el fenómeno musical mundial, Enrique Iglesias! El legado incomparable y el enfoque prospectivo de Enrique se alinean perfectamente con nuestra misión”, ha expresado.

También ha detallado todo lo que incluye el acuerdo y que no se limita a los éxitos musicales del cantante. “Esta asociación incluye la gestión de derechos de grabaciones que abarcan toda su carrera profesional junto con los derechos de nombre, imagen y semejanza para ampliar futuras oportunidades de licencia, marcando un capítulo increíble en nuestro viaje y aprovechando nuestro enfoque colaborativo para trabajar con artistas”, agregó. “En un panorama musical en constante evolución, nos sentimos honrados de poder colaborar con pioneros como Enrique Iglesias”, agregó la empresa, que también ha destacado los numerosos logros del español en la industria.

¿Qué implica la decisión del cantante?

Esta transacción, con la que Enrique Iglesias está vendiendo su discografía integrada por once álbumes de estudio, cinco álbumes recopilatorios, más de cincuenta sencillos y más de cincuenta videoclips, implica que entregue los futuros ingresos que se generarán a partir de este material, como el derecho a decidir el uso que se le da a los temas.

De este modo, cada vez que suene alguna de sus famosas canciones como Hero, Bailando, I Like It, o Cuando Me Enamoro en la radio, redes sociales u otro sitio público, Enrique ya no cobrará por ello, ahora ese dinero lo recibirá Influence Media.

El artista español no es el primer artista que decide vender sus catálogos musicales por una cuatiosa suma de dinero, antes lo han hecho estrellas como Bob Dylan, Sting, Bruce Springsteen y Blake Shelton.

Vídeo Relacionado: Kim Kardashian protagonizará una nueva serie de televisión Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.