Así fue como Enrique Iglesias le ocultó a su padre su lanzamiento como cantante

Considerado el uno de los artistas españoles más importantes de todos los tiempos, Julio Iglesias cumplirá 80 años el próximo 30 de septiembre y los homenajes en su honor ya están en marcha. Distintos medios han dedicado espacios para recordar su vida y trayectoria y ha sido precisamente en uno de estos programas que se ha revelado cómo su hijo Enrique le ocultó que quería ser cantante. Esta información ha venido ni más ni menos que de otros dos de los hijos del legendario cantante, Chábeli y Julio Iglesias Jr.

©@julioiglesias



Julio Iglesias está por cumplir 80 años.

El pasado 19 de septiembre se transmitió la segunda parte del documental sobre Julio Iglesias en el programa español Lazos de Sangre (TVE). Chábeli y Julio Jr. participaron en esta producción para contar historias sobre la vida de su padre, muchas de ellas desconocidas por el público, y una de ellas fue sobre el momento en el que su hermano Enrique ocultó a su padre que iba a ser cantante.

Chábeli recordó cómo su papá alternaba su carrera con su faceta de padre tres adolescentes. “Yo era un poco rebelde”, admitió ella. “Julio se portaba muy bien” y Enrique “era el más gamberro”, intervino Julio José. La mayor de los hermanos Iglesias dijo que su padre nunca se imaginó que uno de sus hijos seguiría sus pasos en la industria musical. “La verdad que ninguno de nosotros lo pensamos, porque lo mantuvo en secreto hasta el último momento”, contó.

Según el relato, en 1993 Enrique, de entonces 18 años, decidió probar suerte como cantante con ayuda de Elvira Olivares, la persona que los cuidaba y a quien cariñosamente llamaban ‘La Seño’. Si bien Isabel Preysler, madre del intérprete tampoco sabía sus planes, fue a Julio a quien le molestó más que no le hablara de sus intenciones. “Se entera primero La Seño, y le empuja”, contó Chábeli. “Le presta el dinero porque no era barato meterse en un estudio y grabar canciones”, agregó su hermano en la charla.

De acuerdo con la cadena española, ‘La Seño’ le dio a Enrique los 500 dólares que necesita para grabar un demo con el tema Si Tú Te Vas. Esta canció fue lanzada oficialmente en 1995 como parte de su álbum debut Enrique Iglesias.

©GettyImages



Julio Iglesias con sus hijos mayores.

Julio Jr y su hermana estuvieron de acuerdo en que la razón por la que Enrique decidió ocultarle sus planes a su papá fue que no quería que lo asociaran con él. “Yo creo que quería hacerlo solo para demostrar que podía hacerlo. Siempre ha sido muy independiente y muy trabajador”, dijo Chábeli, quien es también presentadora de televisión. “El no saberlo fue lo que le molestó a mi padre, fue lo más difícil”, añadió.

Una decisión que derivó en un distanciamiento

La forma en la que Enrique inició su carrera sin el conocimiento de su famoso padre derivó en un distanciamiento con él que se prolongó por varios años. “A los 18 años firmé un contrato de discos y era una aventura, llegué de vuelta a Miami y era una de esas cosas que decía que mañana se lo iba a decir a mi padre, llegó mañana, no se lo dije”, recordaba el cantante hace tiempo en una entrevista con Telefe.

“A los seis meses se enteró mi padre. Tuvimos una pelea por teléfono. Me dijo: ‘¿Qué coño haces? No sabes lo que estás haciendo ¿Por qué no me lo has dicho?’. Hice las maletas y me marché a Canadá a hacer mi primer disco, en el arranque era Enrique Martínez, el Iglesias era muy obvio”, reveló.

©GettyImages



Julio Iglesias, Isabel Preysler y sus hijos Chábeli, Julio y Enrique

Sin embargo, pese a dicha pelea, Julio celebró el éxito de su hijo. “Se siente orgullosísimo de todos sus hijos, pero es un competidor y quiere ganar y ser el primero”, dijo Chábeli sobre la comentada rivalidad entre padre e hijo. “A veces uno dice cosas, pero en el fondo del alma uno no siente. No estoy segura de si a mi padre le molestó que Enrique no le contase sus planes, pero lo que sí sé es que mi padre está orgullosísimo de él y de que los dos se quieren muchísimo”, comentó.