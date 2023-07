Julio Iglesias Jr. habla de la comentada ausencia de Enrique en la boda de Tamara Falcó

El pasado 8 de julio Tamara Falcó e Iñigo Onieva se convirtieron en marido y mujer en una ceremonia de ensueño celebrada en la finca El Rincón, en España. Esta celebración, considerada la boda del año en dicho país europeo, reunió a una larga lista de personalidades, entre ellas, por supuesto, la familia de los novios. La socialité Isabel Preysler estuvo en primera fila para atestiguar el ‘sí, acepto’ de su hija, a quien también acompañaron sus hermanos, salvo el más famoso: Enrique Iglesias. Sobre esta notoria ausencia, ha hablado Julio Iglesias Jr., hermano de ambos, y ha explicado las razones del cantante.

Tamara Falcó tuvo su boda de ensueño con Iñigo Onieva

Tamara ya había comentado acerca de la decisión de su hermano Enrique de no asistir a su boda. “Ya hablé con él, me contó que no le gustan estos encuentros sociales... Le dije que no era algo social y que viniera a la misa y, si quería, que se fuera después”, contó la socialité a nuestra revista hermana ¡HOLA! España, medio que tuvo acceso pleno al enlace.

“Enrique no vino ni a mi boda. No le gusta, no le gusta”, expresó por su parte Julio José en el programa español Lazos de Sangre (RTVE). “Justamente lo que comentó Tamara en la revista, y no es su personalidad, es él. Timidez no es la palabra ideal para definirle porque canta delante de 50 mil personas y eso no le agobia, pero sentarse en una mesa con 12 sí”, explicó el cantante de 50 años.

Julio Iglesias Jr. habló de la ausencia de Enrique en la boda de Tamara

“Tiene su propia personalidad, piensa de esa manera y todos le respetamos. Tiene su forma de ser, es valioso para él, es como él se siente y a él nadie le va a cambiar”, agregó Julio, dejando ver su lado más comprensivo.

Días antes de la boda, Julio Iglesias Jr. ya había anticipado que su hermano no asistiría al gran día de Tamara. “La verdad es que Enrique no viene a la boda de Tamara porque no le gustan las bodas. A la mía tampoco vino”, contó en el programa Y Ahora Sonsoles (Antena3). En esta emisión, también reveló que el intérprete de Bailando se casó en secreto con Anna Kournikova. “Mi madre me ha visto a mí casarme, a mi hermana Chábeli casarse, ha visto a Ana casarse... Enrique lo que no hizo es una boda grande”, contó.

Enrique no ha asistido a las bodas de sus hermanos

Tamara, respetuosa con la decisión de Enrique

La socialité, que ahora está en su luna de miel en Sudáfrica, había ahondado su sentir respecto a la negativa de Enrique de asistir a su boda. “Para mí, este día es mucho más...Es un Sacramento. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestras heridas, nuestras situaciones”, dijo al destacar que no se trataba de un evento social cualquiera.

“No entendí sus motivos, pero lo respeto. Aunque puede subirse a un escenario y cantar delante de 50 mil personas, Enrique es muy tímido... Además, me ha dicho mi hermana Ana (Boyer) que tenía un concierto en Los Ángeles”, explicó.

