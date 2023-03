Julio Iglesias reaparece y emociona a sus fans con una buena noticia

Alejado de la escena pública desde 2020, año en el que empezó la pandemia, Julio Iglesias ha reaparecido con una emocionante noticia para sus fieles seguidores. Apenas hace unas semanas, el cantante alzaba la voz para defender a su exesposa, Isabel Preysler, ante los comentarios que han surgido por su ruptura con Mario Vargas Llosa. Ahora, el intérprete de temas como Me olvidé de vivir compartió en su cuenta oficial de Instagram que ha dado inicio a la realización de sus memorias, algo que, según ¡HOLA! España, llevaba mucho tiempo anhelando porder llevar a cabo.

©GettyImages



Julio Iglesias está listo para revelar sus vivencias

Con un video, en el que aparece interpretando Amor imposible, el cantante español reveló lo siguiente: “Por fin estoy empezando a escribir mis memorias ojalá que no pare, y sin darme cuenta voy poco a poco llenándome de nostalgias”. “Siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás, sin embargo sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida. Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar, las dos emociones juntas son en realidad la propia vida”.

Refiriéndose al tema del video con el que acompañó su post, el cantante agregó: “Cuando escucho esta canción sonrío y me lleno de recuerdos, qué gran suerte es conocer los dos sentimientos para aprender a vivir”.

Alejado de la vida pública

Actualmente, el cantante de 79 años reside en Las Bahamas. Desde hace tres años, se ha mantenido al margen de dar declaraciones a la prensa internacional, sin embargo solo en tres ocasiones ha roto el silencio. La primera de ellas fue en septiembre de 2020, cuando salió a desmentir los rumores que rondaban acerca de su salud y la relación con su esposa Miranda Rijnsburger, con quien está casado desde 2010, además de compartir cinco hijos.

“Tengo una familia espléndida, y una mujer a la que amo con toda mi alma. A veces oigo que dicen y cuentan que si estoy mal, muchas cosas son absolutamente inciertas. Estoy como tengo que estar a la edad que tengo. Si tengo que contar la historia de mi vida, nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo, por cierto…, la contaré”, dijo en aquel entonces a ¡HOLA! España, nuestra revista hermana.

©GettyImages



El cantante lleva una vida alejado del ojo público

En 2021, volvió a pronunciarse acerca de los rumores de su salud y ha sido a inicios del mes de marzo de este año que el intérprete ha alzado la voz para defender a su exesposa, Isabel Preysler, tras su rompimiento con el escritor Mario Vargas Llosa.

