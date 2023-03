Julio Iglesias sale en defensa de su ex Isabel Preysler y se deshace en halagos al hablar de ella

Han pasado más de cuatro décadas desde que Julio Iglesias e Isabel Preysler pusieron punto final a su matrimonio luego de ocho años. Sin embargo, pese a su divorcio la expareja siempre estuvo unida por el gran amor que le tienen a sus hijos en común: Chábeli, Julio y Enrique. Más allá de los motivos que los llevaron a seprarse, la relación del cantante y la socialité ha sido siempre cordial y respetuosa. El intérprete de 79 años ha reafirmado su cariño y admiración a quien fuera su esposa en una sincera entrevista con nuestra revista hermana ¡HOLA! España.

Julio e Isabel se casaron en enero de 1971 en Toledo, España

“Isabel es excepcional. Una campeona de verdad. Como madre es ejemplar y como mujer, un diez y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida”, ha expresado Julio, quien actualmente está casado con Miranda Rijnsburger.

El cantante español salió en defensa de la madre de sus hijos, quien recientemente se ha visto rodeada de comentarios negativos a raíz de su separación del escritor peruano Mario Vargas Llosa. “Es profundamente injusto que cómo se están comportando con ella”, expresó el intérprete, quien estuvo casado con Isabel entre 1971 y 1979.

Juntos tuvieron a Chábeli, Julio y Enrique

“Han muerto dos de sus exmaridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño”, agregó el intérprete, refiriéndose a Carlos Falcó y Miguel Boyer, con quien también fue madre.

Isabel, alcanzada por la polémica

A finales de diciembre, Isabel dio a conocer su separación de Vargas Llosa, con quie había sostenido una relación sentimental desde 2015. Esta noticia se vio pronto alcanzada por la polémica, pues el ganador del Nobel publicó un relato, Los Vientos, en el que abordó las relaciones superficiales y criticó a quienes se mueven por la apariencia, el interés, y el dinero. Esto fue tomado por muchos como un ataque hacia su expareja y a su hija Tamara Falcó.

Tras la ruptura de Isabel y Mario siguieron afirmaciones que alcanzaron a Tamara

A esto se sumó el hecho de que, recientemente se dio a conocer una entrevista póstuma a Laura Boyer, hermana mayor de Ana, la hija que Isabel tuvo con el fallecido exministro Miguel Boyer. Laura, quien falleció por un cáncer, arremetió contra Preysler y puso en duda la repartición de la herencia de su padre. Sin embargo, la socialité de origen filipino no se ha quedado callada: “Me ha dolido, claro que me ha dolido... Las cosas no fueron así, ni mucho menos”, dijo a ¡HOLA! España.

Anteriormente, Isabel se pronunció sobre lo que consideró, fue un ataque contra ella y sus hijos, en concreto hacia Tamara, de parte de su expareja. “Ni resentida ni mentirosa, ni molesta ni enfadada, como han estado diciendo, nada de eso es verdad… Pero, sí tengo un límite, y ese límite son mis hijos”, dijo a nuestra revista hermana hace un mes.

