De Isabelle Junot a Sassa de Osma: repasamos los looks de las invitadas más elegantes en la boda de Tamara Falcó

El 8 de julio de 2023 será para siempre una fecha marcada en rojo en las páginas de historia de la crónica social española. Tamara Falcó, hija de la 'reina de corazones' Isabel Preysler, y el marqués de Griñón, Carlos Falcó, dio el 'sí, quiero' a Íñigo Onieva, su novio y prometido.

© ROSITA_LIPARI_WEDDING

Aquella fue la boda más esperada de la temporada. No ha habido ningún acontecimiento desde entonces que haya podido igualarlo. Los 400 invitados que asistieron a la celebración fueron testigos del triunfo del amor, de verse cumplido un sueño, de hacerse dos personas una sola carne, y de comenzar una nueva vida juntos, sin olvidar el pasado, pero mirando ilusionados hacia el futuro. Y amor, mucho mucho amor. Porque si hay algo que la historia de Tamara e Íñigo nos ha enseñado es que el amor todo lo puede, y que, a veces, las 'segundas partes' sí pueden ser buenas.

Hoy, Tamara e Íñigo celebran un año de amor, su primer aniversario de casados, y en ¡HOLA! recordamos su boda, repasando los looks de las invitadas más elegantes.

Ana Boyer

© antonio terron

Como no podía ser de otra manera, la hermana de la novia llevó un look a la altura de la ocasión. Ana Boyer lució un espectacular vestido bicolor hecho a medida en color verde agua y morado, en 'cadi' de seda con escote drapeado off shoulders y falda pareo con fajín. En homenaje a Tamara, el vestido es una recreación del diseño 'Anita' de la colección de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó de la temporada pasada, la cual rendía homenaje a las mujeres de la vida de la marquesa de Griñón. Para completar el look, Ana Boyer escogió un clutch morado, a juego con el color de la falda.

Sassa de Osma

Los estilismos de la princesa de Hannover nunca decepcionan y se corona en cada uno de los eventos y citas sociales a los que acude como una de las más elegantes. Para el gran día de Tamara e Íñigo, Sassa escogió un original diseño de Carolina Herrera con escote infinito en pico, en tonos azules y estampado floral, y con una capa a juego. En cuanto a los complementos, la princesa de moda optó por el minimalismo, llevando unos pendientes con piedra aguamarina y un bolso clutch azul.

© ROSITA_LIPARI_WEDDING

Eugenia Silva

Fue una de las invitadas que más arriesgó con su estilismo. Y ganó, porque Eugenia tiene esa elegancia natural que triunfa con cualquier diseño que se ponga. La modelo recuperó una pieza de alta costura de Delpozo, de la colección primavera-verano 2016 de la firma, y pendientes de Rabat.

© ROSITA_LIPARI_WEDDING

Alejandra Onieva

La hermana del novio causó sensación con un vestido de Giorgio Armani, con escote palabra de honor, brillantes azul y negro, un corpiño y un fruncido en el abdomen. La actriz de Alta Mar completó su look con una capa de los mismos tonos que el vestido sobre los hombros, joyas de Bvlgari y un maquillaje espectacular a base de sombras ahumadas en colores terrosos que realzaban sus ojos y un labial nude mate.

© MICHELANGELO LG

Isabelle Junot

La marquesa de Cubas y mujer del primo de Tamara, Álvaro Falcó, no pudo perderse este acontecimiento tan especial, y aunque acababa de dar a luz a su primera hija hacía apenas unas semanas, llegó radiante con un vestido camisero de Tot-Hom Alta Costura en tafetán, rosa chicle, con cinturón y corte en la cadera, clutch de Bvlgari, y una sencilla coleta como peinado.

© ROSITA_LIPARI_WEDDING

Amparo Corsini

Por último, no podemos no mencionar a Amparo Corsini. La cuñada de Tamara Falcó fue sin duda una de las invitadas más elegantes de la boda, con un vestido verde botella de inspiración años 20, con cuello cerrado y sin mangas y falda midi semitransparente. Acompañó este espectacular diseño con unas sandalias doradas y unos pendientes largos, pulseras y un anillo, todos con aires vintage y en los mismos tonos verdes del vestido.

© Riccardo Iozza