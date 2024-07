Como sacadas de 'Top Gun': las acrobacias aéreas más impresionantes

Acrobacias aéreas de película...muy reales

Estas imágenes parecen sacadas de alguna escena de la famosa Top Gun, pero la magia del cine no está tras ellas ni va a aparecer Tom Cruise en ningún momento, porque son muy reales. Se trata de los ejercicios de maniobras que se realizan en el Mach Loop de Gales. Se trata de una zona montañosa a la que acuden los amantes de la fotografía y la aviación para ver a los aviones militares practicar acrobacias aéreas "imposibles" a poco más de cien metros del suelo, lo que permite fotografiar las aeronaves de combate como nunca antes. Por la gran velocidad, que rompe en varias ocasiones la barrera del sonido, dejan a su paso asombrosas estelas en el cielo.

© CONTACTO

© CONTACTO

Los David y Goliat del cielo: lanzan el avión más pequeño que existe, desde el más grande del mundo

Con dos cabinas y un ala de 117 metros, el Stratolaunch Roc es el avión más grande construido hasta la fecha. Es un peculiar modelo cuyo objetivo es alcanzar velocidades hipersónicas y lanzar en pleno vuelo vehículos que puedan llegar a la velocidad de Mach 6. Tras años de investigación, su última prueba ha sido un éxito y han conseguido que vuele el vehículo llamado Talon-A, que es el avión más pequeño, con 8,5 metros de largo, una longitud de ala de 3,4 metros y 2.722 kilos de peso, que puede alcanzar 7.500 kilómetros por hora.

© Photone

© PHOTO ONE

Los miradores naturales más salvajes y extremos, no aptos para personas con vértigo

La naturaleza siempre encuentra el modo de hacerte sentir pequeño. Una muestra de ello es el monte Thor (arriba y derecha), que se alza en el Parque Nacional Auyui­ttuq, en la isla Baffin, en la región ártica de Canadá, una de las zonas naturales menos exploradas del planeta. La altura de esta montaña es modesta —unos 1.675 metros—, pero atesora un récord que no posee ninguna otra cumbre del mundo, ni el mismísimo Everest con su grandiosa altura de 8.849 metros. Y es que cuenta con la caída vertical más vertiginosa que existe, un precipicio de 1.250 metros, en los que no hay ningún obstáculo que detenga el impacto para quien tenga la desgracia de caer en ese vacío sobrecogedor. Pero no es el único, Noruega cuenta también con unos miradores extremos que no se quedan atrás, como el famoso Trolltunga, una lengua de roca formada hace 10.000 años por la erosión de los glaciares, que cuelga dramáticamente sobre un precipicio, a unos 700 metros sobre el lago Ringedalsvatnet. Allí, sin duda, la vista es de ensueño.

© Andre Foerster/Jacob Cook

© Andre Foerster/Jacob Cook

© Andre Foerster/Jacob Cook