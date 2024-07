Hablamos con Zein AlQutami, la pareja del hijo del diseñador Elie Saab, sobre su compromiso matrimonial

El hijo del reconocido diseñador libanés Celio Saab, se ha comprometido con Zein AlQutami. La encargada de comunicar la feliz noticia fue Claudine Saab, la madre del futuro novio, que publicó en sus redes sociales una foto de su hijo con su prometida. ¡HELLO! Arabia ha hablado en exclusiva con la novia de Celio, Zein AlQutami, una mujer de ascendencia jordana cuya fascinante belleza cautivó el corazón de su novio. En una charla íntima cuenta detalles de la familia, su vida privada y mucho más.

© Cortesía de Zein AlQutami Zein AlQutami junto a su prometido

- ¿Cómo y cuándo se conocieron?

Nuestra relación comenzó en 2021. Fue amor a primera vista; mi corazón sintió algo completamente nuevo. Tuvimos nuestra primera cita el 25 de junio en Dubái y fue mágico, por decir lo menos. Lo disfrutamos tanto que tuvimos una segunda cita al día siguiente. Casualmente, ambos teníamos las mismas fechas reservadas para estar en Beirut ese verano. Durante ese tiempo, nuestro vínculo se fortaleció y construimos una base sólida que nos ha traído hasta donde estamos hoy. Desde entonces, ha sido un viaje increíble con Celio, lleno de amor y recuerdos que atesoraré por siempre.

- ¿Qué es lo que más te gusta de Celio?

¿Qué es lo que no me gusta de Celio? Tenemos muchas cosas en común y nuestra relación nunca se vuelve aburrida. Disfrutamos genuinamente de la compañía del otro, incluso en silencio. La comodidad y la tranquilidad que compartimos son algo que valoro mucho.

- ¿Qué tiene de especial vuestro día a día?

Aprendo de él todos los días. No hay un tema del que hablemos ni una pregunta que le haga que no conozca. Su conocimiento de las cosas es vasto y fascinante. Más allá de eso, trata a su familia, amigos y a todos los que lo rodean con amabilidad y respeto. Su corazón es lo suficientemente grande como para albergar tanto amor y cariño. Lo más importante es que me hace sentir realmente valorada y apreciada. Con Celio, me siento comprendida y apoyada de una manera que nunca antes había experimentado. Su amor me da fuerza y confianza, haciendo que cada momento que compartimos sea especial.

© Cortesía de Zein Al Qutami Celio Saab con Zein AlQutami

- ¿Qué significó para ti ese momento en el que Celio te propuso matrimonio con el anillo de compromiso?

Fue un momento de decir “no me lo puedo creer”, increíblemente especial e íntimo. El hecho de que no tuviera ni idea de que iba a suceder lo hizo aún más significativo.

- ¿Sabías o intuías que Celio te propondría matrimonio ese día?

No tenía ni la menor idea. Si hubiera podido imaginar la propuesta perfecta, sería ésta: solo los dos el 29 de junio a las 6:45 a. m. Fue un momento tranquilo y muy bonito que recordaré siempre. Estábamos solo los dos y eso lo hizo perfecto.

- El anillo, ¿tiene algo especial? ¿Es un anillo familiar?

El anillo es muy especial para mí. No es una reliquia familiar, pero Celio lo eligió y lo diseñó específicamente para mí. Cada detalle refleja su dedicación y nuestro vínculo único. El anillo simboliza un nuevo capítulo en mi vida y el hermoso viaje que tenemos por delante juntos.

© Cortesía de Zein Al Qutami La pareja está deseando celebrar la boda junto a sus dos familias y todos sus amigos

- ¿Habéis fijado una fecha para la boda?

Aún no hemos fijado una fecha; por ahora simplemente estamos disfrutando el momento.

- ¿Ya has empezado a elegir tu vestido de novia? ¿Será uno de los vestidos de novia de Elie Saab que impactan en todo el mundo?

Obviamente no he empezado todavía, pero estoy segura de que será espectacular. Confío ciegamente en Elie. ¿Quién no lo haría?

- Cuéntanos sobre la relación de Celio con tu familia. ¿Celio te propuso matrimonio al principio o le pidió primero la bendición a tu padre?

Celio y mi familia están muy unidos, han construido una buena relación a lo largo de los años. Él recibió la bendición de mi padre antes de proponerle matrimonio.

- ¿Cómo reaccionó tu familia ante el anuncio?

Estaban y siguen estando muy felices.

- ¿Tienes planes para la ciudad en la que quieres establecerte? ¿Beirut? ¿Abu Dhabi?

Por el momento, nos vemos instalándonos en Abu Dhabi.

- Celio ¿alguna vez cocina para ti?

Con nuestras vidas tan ajetreadas en Abu Dhabi, normalmente pedimos comida a domicilio o salimos a comer porque a Celio no le gusta que la cocina se ensucie. Pero no veo la hora de empezar a cocinar para él, ya que me encanta.

© Cortesía de Zein AlQutami Zein AlQutami y su familia en la boda de su hermana

- ¿Cuál fue tu primera impresión de la familia Saab?

Me sentí bienvenida desde el primer día. Y ellos se sienten como si fueran de mi propia familia. Siempre estoy encantada de pasar tiempo con ellos.

Vimos a Claudine Saab, la madre de Celio y esposa de Elie Saab, compartiendo una hermosa foto de Celio y tú en sus redes sociales. ¿Cómo describirías la relación que tienen madre e hijo? ¿Te ha dado algún consejo?

- Tenemos un vínculo especial que se fortalece, especialmente cada vez que ella visita Abu Dhabi, ya que pasamos más tiempo juntas. Todavía no me ha dado ningún consejo específico, pero enseña con sus acciones. Estoy segura de que sus consejos serían similares a los de mi madre. Realmente valoro el tiempo que pasamos juntas.

© Cortesía de Zein AlQutami Zein AlQutami con sus hermanas

Cuéntanos sobre vuestras aventuras profesionales actuales

- Hace tres años que trabajo en una agencia de marketing en Abu Dhabi, donde he crecido muchísimo. Trato con muchos clientes importantes en Abu Dhabi, incluidas entidades gubernamentales y grandes corporaciones.

- ¿Cómo lidias con los comentarios negativos, hirientes o las críticas duras?

Los comentarios negativos y hirientes son inevitables, pero prefiero ignorarlos. Estos comentarios dicen más sobre la persona que los publica que sobre mí. Lo que realmente me importa es la vida privada que comparto con Celio.

- Eras una aspirante a bloguera de estilo de vida y moda. ¿Decidiste mantener tus redes sociales privadas para proteger tu relación con Celio?

En realidad no. Aún puedo proteger mi relación con Celio incluso con una cuenta pública. Solía trabajar con marcas y hacer colaboraciones, pero como mi trabajo tiene ahora mayores responsabilidades, ya no tengo tiempo para crear contenido. Además, ¡no se puede negar que la vida privada es una vida feliz!

- ¿Cuál es tu pieza favorita de la impresionante colección de alta costura Otoño-Invierno 2024 de Elie Saab?

Impresionante, de verdad; cada pieza es especial a su manera. Nunca puedes elegir "una" pieza.

- ¿Estás nerviosa, emocionada?

Estoy muy emocionada y feliz. Celio me complementa de muchas maneras; es mi bendición en la vida. Estoy ansiosa por ver lo que la vida nos depara.