Halle Bailey comparte las primeras imágenes de su hijo seis meses después de su nacimiento

Mantuvo su embarazo en secreto y, tras el nacimiento de su bebé el pasado mes de enero, hizo lo mismo con la imagen del pequeño. No ha sido hasta ahora, seis meses después, cuando la actriz Halle Bailey, de 23 años, ha mostrado por primera vez a su hijo, Halo. Ahora el niño se ha convertido en protagonista del posado veraniego de sus padres durante sus vacaciones en Europa, concretamente en Italia, que ha servido de escenario a estas fotografías. La protagonista de La sirenita ha mostrado estas preciosas fotos frente al mar con las palabras: “La primera vez de Halo en Italia”.

© DDG

© hallebailey

Se puede ver en las capturas a la pareja, formada por Halle y el rapero DDG, de 26 años, vestidos de blanco, él combinando pantalón negro y una especie de jersey cuajado de incrustaciones brillantes, y ella con un vestido con pedrería y encaje. Halo, que traducido al español significa aureola, hace referencia a la corona que los ángeles llevan en su cabeza, también vistió a juego con sus padres con un trajecito blanco y zapatitos del mismo color. En la divertida sesión el bebé se comportó como tal, impacientándose en algún momento e incluso echándose a llorar.

© DDG

© DDG

Sus orgullosos papás se mostraron muy enamorados en estas instantáneas familiares, en las que se ha visto el gran parecido del niño con su madre, que saltó a la fama gracias a su papel en la nueva versión del clásico de Disney. ¿O es con su padre? El rapero inició un juego mostrando una imagen de él cuando era pequeño para que sus seguidores opinaran sobre los parecidos. Estos se han volcado con esta galería, absolutamente conquistados por la simpatía del niño, que la verdad es que está para comérselo.

© DDG

“Lo mejor que me ha dado el 2023, mi hijo. Bienvenido al mundo Halo, todos están deseando conocerte” compartió Halle, una noticia que sorprendió mucho pues había mantenido su embarazo en secreto. El niño es fruto de la discreta relación de Halle Bailey con el rapero DDG, de 26 años, con quien la artista sale desde marzo de 2022. El cantante también le dedicó unas tiernas palabras a su bebé. “Eres la mayor bendición de mi vida. Nunca antes me había sentido tan enamorado” escribió. La pareja lleva una vida discreta con su bebé y no suelen prodigarse juntos en demasiados eventos públicos.