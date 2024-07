Las divertidas imágenes con las que Valentino Rossi y Francesca Sofía anuncian por sorpresa que van a ser padres

¡Valentino Rossi y Francesca Sofía van a ser papás! El siete veces campeón de MotoGP y la modelo han sido los encargados de anunciar la feliz noticia junto a un carrusel de divertidísimas fotografías en las que el motociclista italiano aparece vestido de médico, con su hija sobre sus piernas, y auscultando la barriguita de su pareja.

© valeyellow46

El Doctor, como se ha dado a conocer desde que empezara su carrera como piloto de Moto GP, anunciaba la maravillosa noticia junto a cuatro imágenes en la que la pareja aparece muy feliz y radiante: "¡Definitivamente es una doctora!". Además, ha desvelado que están esperando una bebe: "Franci está embarazada, esperamos otra niña". Una feliz noticia que llega justo después de que el motorista participara en el 'Track Day of Legends', junto a pilotos como Francesco Bagnaia, Jonathan Rea, Michael Dunlop y John McGuinness en un evento repleto de estrellas en Silverstone.

© valeyellow46

En las imágenes vemos al piloto de carreras equipado con una bata de doctor de la que cuelga una acreditación, unas gafas y un estetoscopio. Unas fotografías en las que aparece junto a su hija Giulietta — quien nació el 4 de marzo de 2022 — sentada sobre sus piernas y escuchando el latido del corazón de su hermanita. Mientras que Francesa, vestida con un pantalón vaquero blanco y un top del mismo color, no puede evitar tocarse su incipiente tripa.

© valeyellow46

Una publicación que han hecho a través de sus perfiles públicos y que en apenas unos minutos se ha llenado de comentarios y bonitas felicitaciones. De hecho, estas divertidas fotografías son muy parecidas a las que publicó cuando anunció por primera vez que iba a ser papá. La feliz pareja bautizada a Giuletta el pasado 10 de septiembre de 2022 en el castillo medieval de Granarola, situado en la localidad italiana de Gradara en la región de Marcas. La madrina de la niña fue la actriz Nicole Fornaro, gran amiga de Francesca Sofía, y el padre fue el motociclista Luca Marini, hermano de Valentino.

© valeyellow46

Valentino Rossi y Francesa se conocieron hace casi siete años, y aunque estuvieron mucho tiempo intentando mantener la discreción y llevar su romance en la más estricta intimidad, varios medios italianos se hicieron eco de sus quedadas. De hecho, el piloto es muy celoso de su intimidad y no suele compartir fotografías con su chica ni con su hija. A principios de agosto del 2022, la estrella de las motos decidió que era el momento de dejar de lado la que había sido su gran pasión en los últimos treinta años para empezar una nueva etapa mucho más relajada y que le permitiera tener una mejor conciliación familiar. "He decidido parar al final de esta temporada. Desgraciadamente, será mi última parte de la temporada como piloto de MotoGP y es triste y difícil decir que el año que viene ya no estaré compitiendo", explicaba el piloto en la rueda de prensa que se organizó de manera excepcional para anunciar su retirada. Deja atrás una carrera profesional que ha hecho historia en el mundo del motociclismo y con la que ha ganado hasta nueve títulos mundiales, seis de los cuales fueron en la categoría reina. Batió todos los récords en su momento, coronándose como el piloto con más podios de la historia del motociclismo (un total de 235) y con el mayor número de carreras ganadas (89 victorias). Pero no fue un adiós definitivo, porque de hecho, sigue participando en carreras como la SPA 24H 2024 el último fin de semana de junio en el Circuito de Spa-Francorchamps.