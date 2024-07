Quién es Andrea Bisciotti, el atractivo médico con el que han fotografiado a Chiara Ferragni

La vida de Chiara Ferragni y Fedez han cambiado mucho en estos cinco meses que han pasado tras su ruptura, una noticia que revolucionó Italia e impactó en la esfera digital. Ambos están volcados en los dos hijos que tienen en común, Leone (6) y Vittoria (3), su absoluta prioridad y un nexo eterno, pero en este proceso de recomponerse también parecen haber encontrado de nuevo la ilusión. Mientras que el rapero ha aparecido públicamente con la modelo Garance Authie en lo que ha sido traducido como la presentación oficial de su noviazgo, la empresaria apuesta por la discreción en sus planes con Andrea Bisciotti, con el que ha sido fotografiada. Te contamos a continuación todo lo que debes saber del médico con el que se relaciona sentimentalmente a la reina de las redes sociales.

© @chiaraferragni

Tras semanas de intensos rumores, la revista italiana Diva e Donna publica unas imágenes que confirman la amistad entre Chiara y Andrea Bisciotti, de la que hasta el momento no había pruebas gráficas. Ambos aparecen sentados en las hamacas de la playa, muy pendientes de unas niñas entre las que parece encontrarse la hija de ella. Las imágenes están hechas en Forte dei Marmi, un pequeño pueblo costero de La Toscana en el que se habrían conocido y en el que la empresaria ha estado junto a amigas como Veronica Ferraro y Francesca Oniga. En sus redes ha compartido un resumen de su reciente paso por esta localidad que vio nacer a Paola de los belgas y por la que apuestan numerosas personalidades italianas para la temporada estival. "De nuevo en mi amado Forte", ha dicho. Sus estancias son cada vez más frecuentes y también lo visitó en mayo, tras acudir al Masters de Roma.

Te recomendamos



© andreabisciotti

Andrea Bisciotti era, hasta ahora, un gran desconocido. Nació en 1993 (seis años más tarde que Chiara) en Pontremoli, el pueblo más septentrional en Toscana. Su trabajo nada tiene que ver con el mundo de las redes o de la moda, sino que se dedica al sector sanitario. Tras graduarse en 2019 en la Universidad de Parma, es residente en Ortopedia y Traumatología en Humanitas, grupo hospitalario que está presente por toda Italia. En su caso, está en el centro que hay en Milán, ciudad en la que reside Ferragni. Además, en la localidad que le vio nacer forma parte del equipo de centro Kinemove, dedicado a la rehabilitación funcional de deportistas, especialmente futbolistas. También ha participado en programas médicos en Camerún.

Apasionado de los deportes y de viajar, Andrea tiene en común con Chiara su pasión por España. La influencer ha definido nuestro país como "uno de mis favoritos desde siempre" y en mayo hizo una visita a Madrid. En la capital paseó por lugares tan emblemáticos como el parque de El Retiro junto a Alice Campello, Álvaro Morata y los cuatro hijos del matrimonio. Por su parte, el ortopeda estuvo haciendo surf en Lanzarote justo antes de la Semana Santa y en verano de 2022 se divirtió con amigos en Ibiza, donde guarda "recuerdos inolvidables". En la isla pitiusa se bañó en la playa de Las Salinas, conoció el ocio nocturno de Amnesia y organizó con sus amigos fiestas en la impresionante villa en la que se alojaron durante la estancia. También ha visitado Granada y Málaga.

© andreabisciotti

Te puede interesar De triunfar en las redes a empresaria de éxito: Valentina Ferragni nos cuenta su historia

Por el momento, ni Chiara ni Andrea han compartido imágenes juntos en sus redes, donde sí se siguen. Ella apuesta por mantener su parte privada en un segundo plano, especialmente en esta etapa convulsa marcada por la gran crisis de imagen que le causó el Pandoro Gate, caso por el que perdió muchos de sus contratos millonarios, y por su separación. "Las redes sociales no lo son todo. Para mí son importantes para mi trabajo, pero también hay una vida fuera que hay que vivir", aseguraba. Mientras que aún no se ha pronunciado públicamente acerca del fin de su relación con Fedez, el cantante sí contaba en la televisión por qué han iniciado caminos diferentes: "Han sido tres años muy complicados y lamentablemente no aguantamos", aseguraba el cantante en la televisión italiana sobre los motivos de esta ruptura.