Michelle Renaud y Matías Novoa, actores de 'La herencia', dan la bienvenida a su primer hijo en común

Michelle Renaud y Matías Novoa ya son papás. La pareja, una de las más conocidas y queridas del mundo del espectáculo mexicano, están de enhorabuena ya que acaban de dar la bienvenido a Milo, su primer hijo en común. Un bebé que ha nacido en Madrid, ciudad a la que sus famosos papás se acaban de mudar para comenzar una nueva vida juntos. El protagonista de Vencer el amor, de 44 años, era el encargado de comunicar al mundo la feliz noticia a través de un mensaje conjunto con su esposa en el que mostraba las primeras imágenes del pequeño. Unas tiernas instantáneas que acompañaba con unas emotivas palabras dedicadas a su mujer.

Los actores, que se enamoraron durante el rodaje de la telenovela La herencia aunque su relación no comenzaría hasta casi finalizadas sus grabaciones, mostraban un enternecedor carrusel de fotos en el que nos dejan ver las manitas y los pies del recién nacido, que descansa plácidamente en su cunita. Aunque no especificaba el día exacto de su nacimiento, Matías aseguraba que la dulce espera de su hijo ha sido un "un viaje hermoso" que ha culminado con la llegada al mundo de Milo, un hecho que ha catalogado como "algo surrealista que me dejo perplejo de amor, nunca pensé sentir tanto amor por cada ser que constituye mi familia."

Cabe recordar que el bebé es el primer hijo en común de la pareja, pero no es el único, Michelle es mamá de Marcelo, de seis años, fruto de su relación con el empresario y músico Josué Alvarado, y el actor chileno tiene a Axel, de 13 años, nacido de su historia de amor con la actriz y modelo venezolana María José Magán. En un instante tan mágico para ellos, Matías quería acordarse de su mujer, a quien agradecía por "cobijar a nuestro bebé desde su fecundación hasta siempre. Gracias por regalarme un momento inolvidable". Un mensaje que finalizaba con toda una declaración de amor: "¡Te amo! ¡Milo está aquí con nosotros! ".

Por su parte, la orgullosa mamá también presentaba a su hijo "en sociedad" en sus historias efímeras junto a una conmovedora canción: Can't Help Falling in Love de Elvis Presley, un tema que refleja el inmenso amor que siente por el pequeño. Un bebé que ha colmado la inmensa felicidad del matrimonio, que el pasado mes de abril se mudaba a la capital para comenzar una nueva vida junto a Marcelo, quien también está encantado de haberse convertido en hermano mayor y tener un nuevo compañero de aventuras y juegos.

Un día después de que los actores comunicaran la buena nueva, Michelle compartía detalles de cómo fue su parto con unas impactantes imágenes. Un alumbr amientoque se llevó a cabo tal y como la intérprete de Quererlo todo, de 35 años, deseaba: en la intimidad de su casa y de manera natural en el agua. Un instante inolvidable que Michelle calificaba como "la mejor experiencia", aunque reconocía también que fue "retador" y que "tuvo momentos muy dolorosos". Pero todo le compensaba porque "cada contracción donde se me iba la vida, pensaba, estoy más cerca de besarlo y verlo", explicaba, dejando claras las inmensas ganas que tenía de tener en sus brazos a Milo.

Poder recibir al bebé en su hogar y junto a su esposo hizo que todo fuera "aún más mágico". Michelle aprovechaba su mensaje para dedicarle a su pareja unas preciosas palabras por su apoyo y su cariño mientras daba a luz: "Eres mi mejor todo de vida, no sé qué hubiera hecho sin ti. Fuiste mi faro, mi contención, mi lugar seguro, bastaba solo sentir tu mano todo el tiempo en mí para saber que no había lugar a dudas, todo está bien, todo estaba sucediendo en su tiempo y forma, yo siempre con prisa, tú ahí para hacerme respirar y gozar la calma (de afuera a veces parecía exorcismo, pero por dentro reinaba la paz) gracias a ti", señalaba emocionada la bella actriz.

Además, la protagonista de La reina soy yo también tuvo palabras de agradecimiento para las profesionales que la asistieron durante el parto que, en algún momento, se volvió algo más complejo porque el niño cambió de posición. "A todas las mujeres maravillosas, nuestras matronas y Doulas, de Ancara Perinatal, ¡gracias! Fue como una ceremonia hermosa donde entre todos logramos que este bebé que escogió acomodarse diferente y este cuerpo que no terminaba de dilatar diera a luz a un bebé enorme, precioso y sano", relataba la artista.

Pero todo el sufrimiento y las complicaciones se tornaron en felicidad y valieron la pena cuando por fin pudo verle la carita al pequeño. Michelle también destacaba que, al haber podido tenerlo en casa, su hijo Marcelo había podido ser testigo de cómo su hermano venía al mundo y no solo eso, sino que el niño también fue una de las primeras personas en sostenerlo en sus brazos. "Cuando Milo salió sentí todo el amor, gozo y felicidad del mundo, gracias a Dios pude mantener ese sentimiento hasta el día de hoy sin salir de mi hogar, con esta energía maravillosa que nuestro bebito trae, pude compartir todo momento con Marcelo para que él sepa la maravilla, lo mágico, retador y lo natural que es tener un bebé".

Muy emocionada por cumplir el sueño de ampliar su bonita familia junto a Matías, su gran amor, Michelle se dirigía al pequeño de la casa. "Gracias Milo, mi chini hermoso, por esta primera batalla que vivimos juntos, donde danzaste dentro de mí al igual que yo me movía de todas las formas habidas para lograr acomodarte y que salieras a este mundo a gozar. Gracias por hacerme mamá por segunda vez".

La protagonista de Hijas de la luna está muy enamorada y lo dejaba patente una vez más agradecida "por el papá que escogimos, como vimos en el parto y vemos a diario es el mejor papá, es nuestro lugar seguro. Podría parir una y otra vez siempre que sea de tu mano. Te amo tanto", expresaba sin poder disimular el gran amor y la felicidad que siente en esta nueva etapa que acaban de comenzar. Una experiencia que guardarán para siempre en su corazón.

Los actores sienten una dicha plena ahora que Axel, el hijo de Matías, ya está en España junto a ellos y ha podido conocer a su hermanito. "Esta familia está completa. Full house (casa llena)", escribía este martes la actriz en un vídeo publicado en sus historias, donde nos regala una nueva imagen de Milo mientras su papá y sus hermanos juegan al fútbol en el jardín en su casa. Los abuelos del bebé también se han unido a los Novoa- Renaud y están disfrutando de su nieto, un niño que ha llenado de alegría a todos.