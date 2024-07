Vicco revela el problema de salud que la obligó a bajar del escenario en los inicios de su carrera

Fue una de las sensaciones del Benidorm Fest 2023 y, aunque no consiguió el pase para el festival de Eurovisión, Vicco convirtió su Nochentera en una de las canciones revelación de la música. Desde entonces la catalana ha compartido su música, que no nació con el himno que todos corean, pues su carrera ya había comenzado mucho antes de aspirar a una plaza en el certamen eurovisivo. Fue en 2015 cuando, bajo el nombre de Victoria Riba, lanzó su primer álbum titulado Mírame, un estreno inmejorable pues se convirtió en telonera de Alejandro Sanz en algunos de sus conciertos. La artista se ha sincerado acerca de aquella etapa que le dio muchas alegrías, pero también sinsabores pues se vio obligada a bajarse del escenario debido a diversos problemas de salud.

© Getty Images

"Me sentía vacía, me sentía no válida, con incertidumbre, con miedos… muchas cosas que se van cultivando en tu infancia y en tu adolescencia. Era algo que tenía que explotar. Poco a poco fui desarrollando un TCA (trastorno de la conducta alimentaria), una anorexia, y tuve que parar" comentó la artista en el espacio Acoustic Home de Max. Explicó que hizo varios conciertos junto a Sanz, pero no dejaba de empeorar así que decidió ponerse en manos de profesionales. "Durante ese año iba a peor. Ya mi psicólogo me dijo que tenía que parar, nos separamos de la música y trabajamos en ti".

Reconoce que no fue una decisión fácil pues por fin estaba cumpliendo su deseo de hacer música. "Fue duro separarme de este camino. Ahora que por fin estaba en mis manos, me tuve que apartar. Pero pensé que necesitaba hacerlo y tenía que mirar dentro de mí y conocer más como persona. De hecho, eso fue crucial para que a día de hoy lo haya podido recibir desde otro punto". Este período supuso un alto en su carrera, pero solo para regresar con más fuerza. Nació así Vicco, un alter ego fuerte y con poder.

La artista volcó sus esfuerzos en estudiar producción y potenciar su carrera como compositora, lo que la ha hecho crecer en la música. Asegura que aquello marcó un antes y un después en su trayectoria. “Es muy diferenciadora una etapa de otra por ese mal momento. Creo que todos tenemos un momento duro que nos hace evolucionar” aseguró. Vicco añadió que considera que había llegado el momento de contarlo y compartir su experiencia. La artista, que quedó tercera en el Benidorm Fest por detrás de Agoney y Blanca Paloma, publicó el pasado mes de mayo su nuevo disco titulado Noctalgia.