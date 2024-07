¡Momentazo de alfombra roja! Las hijas de Jessica Alba se ponen unos vestidos que su madre llevó hace 17 años

Las hijas de Sarah Jessica Parker no son las únicas que nos han sorprendido recientemente con su gran cambio físico. Lo mismo ha sucedido con las hijas de Jessica Alba: Honor Marie, de 16 años, y Haven Garner, de 12, que se convirtieron en las grandes protagonistas del estreno de la nueva serie de la actriz, Trigger Warning. La presentación tuvo lugar hace unos días en el Netflix Tudum Theater de Los Ángeles, donde acapararon todas las miradas.

Te puede interesar El espectacular cambio de Honor, la hija de Jessica Alba que acaba de cumplir 15 años

© Getty Images

Jessica disfrutó de su noche más especial en compañía de su marido, Cash Warren, y sus dos hijas mayores, ya que tan sólo faltó el pequeño Hayes, de seis años. La actriz causó sensación presumiendo de belleza con su larga melena castaña y su sugerente conjunto con transparencias de color negro, aunque no pudo evitar que sus hijas la eclipsaran. Es más, se mostró encantada de ver lo bien que se desenvuelven Honor y Haven delante de las cámaras.

Para el gran estreno de su madre, las dos quisieron rendirle un homenaje muy bonito. ¿Cómo lo hicieron? Rebuscando en su armario y poniéndose unos vestidos que llevó hace años la protagonista de Los 4 fantásticos.

© Getty Images

© Getty Images

"Volviendo al pasado, al 2007 y al 2010, de la manera más dulce que he visto jamás. Para la proyección de Trigger Warning, Honor se puso el diseño de Prada que llevé en el estreno de Historias de San Valentín en Londres en 2007 💙 y Havie usó el vestido de Dolce&Gabbana que me puse para presentar Novio por una noche en el Comic Con de 2010 🖤 Me encanta ver a mis niñas usando mis diseños y dándoles su propio toque", es el mensaje que Jessica compartió en sus redes sociales mostrando su emoción.

Te puede interesar Las lágrimas de Jessica Alba porque su hija se hace mayor

© Getty Images

Lo cierto es que les sentaban de maravilla y se convirtieron en las mejores modelos de estos diseños de su madre. El cambio físico de las hijas de la actriz es increíble, ¡incluso están más altas que ella! Tal y como puede verse en todas estas imágenes, tanto Honor como Haven están guapísimas y, aunque son muy diferentes, no hay duda de que han heredado la belleza de Jessica Alba.