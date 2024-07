El tremendo susto del cantante Nyno Vargas: su coche empezó a arder mientras conducía

Ha sido sin duda un gran susto el que ha sufrido el artista valenciano Nyno Vargas después de que su coche empezara a arder mientras lo conducía por una carretera madrileña. El propio intérprete contaba la ocurrido en sus perfiles sociales en los que compartía las imágenes del terrible accidente que ha dejado su vehículo calcinado y en el que se ha quemado las manos. "Hemos podido salir de milagro. Estamos vivos gracias a Dios" comentó el que fuera participante de Supervivientes en 2020. El artista explicó que han tenido que salir rápidamente. "Parece de película nos ha explotado el coche en mitad de Madrid. Un poco más y no lo contamos" señala.

© Gtresonline

Detalló así lo que les pasó en plena M-40 madrileña. "No nos lo esperábamos para nada. El coche no dio señales de mal funcionamiento. Nosotros íbamos por la M-40, me iban a dejar en la estación, que me volvía para Valencia, veníamos de un rodaje y de repente hubo una explosión, el capó saltó por los aires y empezó a salir muchísimo humo" dijo en Socialité. Por suerte no había vehículos cerca y pudieron salir, aunque vivieron algunos momentos de angustia. "Fue todo muy rápido. Se bloquearon las puertas y tengo las manos quemadas de intentar salir. Vi la muerte, fue un momento muy angustioso" reconoció.

El artista viajaba con su compañero El Perla, que también ha compartido cómo ha quedado el coche en el que ambos se trasladaban. La imagen es impactante pues se puede ver el vehículo totalmente calcinado por las llamas. Se pregunta cómo un coche que estaba en perfecto estado pudo acabar totalmente calcinado por el fuego y reconoce que esperaban algún tipo de explicación de parte de la marcha del vehículo. También él confiesa que todavía están muy sorprendidos y en shock a causa de lo sucedido. Han dado además las gracias a sus seguidores por el interés y el apoyo que les han mostrado en estos momentos.

© integrityoficial

Nyno Vargas es un cantante español que ha compuesto canciones con estilos como el rap, flamenco y reguetón popularizando títulos como Soy yo o Veneno. En el año 2020 prueba suerte en un programa de televisión que nada tiene que ver con la música como concursante de Supervivientes, un reality que ganó en esta edición Jorge Pérez. Ese mismo año sacó un single en colaboración con Omar Montes titulado Hola, nena. Además ha unido su voz a artistas como la Mala Rodríguez.