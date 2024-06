De Ursula Corberó y Enzo Vogrincic a Olympia de Grecia: Ibiza se convierte, un verano más, en el destino favorito de las estrellas

Son las islas favoritas de muchas estrellas internacionales y las más demandadas del mundo en esta época, por eso no hay verano en que las Baleares no se conviertan en el ansiado refugio de actores, modelos, cantantes e influencers. Las celebrities han encontrado en Ibiza su refugio para descansar y desconectar y por ello, desde que comienza el calorcito, vemos a numerosos rostros conocidos en la playa y en sus yates privados. Olympia de Grecia es una de las que está disfrutando estos días de las aguas cristalinas. Pero no es la única.

La hija de los príncipes Pablo y María-Chantal de Grecia ha llegado a nuestro país aterrizando en el aeropuerto con un pantalón fluido negro con una camisa blanca, el pelo suelto y portando una maleta mientras hablaba por teléfono. Una vez en tierra, se ha embarcado en un lujoso yate en compañía de un nutrido grupo de amigos entre los que se encuentra la actriz mexicana y exnovia de Mario Casas, Eiza Gonzalez.

Como podemos ver en las imágenes, Olympia de Grecia, luciendo cuerpazo con un bikini negro y un pantalón blanco, se lo ha pasado genial en esta jornada en alta mar. La princesa ha optado por tomar el sol y broncearse en la cubierta del velero aprovechando las altas temperaturas de la isla que oscilan estos días entre los los 23 grados y 20 de máxima.

Mientras, algunos de sus amigos optaban por lanzarse y lanzarse al agua para darse un refrescante baño. Como la intérprete Baby Driver o El Ministerio de la Guerra Ungentlemanly, que ha lucido un bikini en color azul y ha saltado desde lo alto de la proa. No es la primera vez que vemos a la 'royal en nuestro país, debido a que la 'isla bonita' suele ser uno de sus destinos favoritos; tanto es así que sus últimos cumpleaños los ha celebrado por todo lo alto en la isla rodeada de amigos

Úrsula Coberó y Chino Darín son una de las parejas más estables y consolidadas del mundo de la interpretación, ya que llevan siete años juntos. Tal y como nos develaba la propia a actriz a ¡HOLA! "somos la resistencia", y siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten, se escapan a Ibiza para disfrutar de unas vacaciones y así poder desconectar de la rutina. La pareja ha sido fotografiada paseando por las calles con looks cómodos negros y posteriormente disfrutando de una jornada en la playa.

Perfectamente conjuntados y luciendo ambos el color verde de la esperanza, se han subido a la lancha que les ha llevado a su embarcación situada en el mediterráneo. La protagonista de El cuerpo en llamas (la serie inspirada en el conocido como el ‘crimen de la Guardia Urbana’ y en la que la actriz da vida a Rosa Peral, que cumple condena en prisión) y su chico, no han estado solos. Les ha acompañado el conocido actor uruguayo, Enzo Vogrincic, la intérprete Greta Fernández y el cantante Arón Piper.

Enzo Vogrincic, conocido por su papel en la película La sociedad de la nieve, está disfrutando de unos días en nuestro país y por lo que podemos apreciar en las imágenes, se ha hecho muy amigo de la parejas de actores. Tras disfrutar de un baño y una mañana muy agradable navegando, el grupo entero ha regresado a la orilla y se han marchado a comer a uno de los restaurantes de moda de Ibiza.

Quien también es una asidua de este lugar tan idílico es Aitana. La cantante regresa año tras año: "La isla bonita. Recargando pilas para empezar los festis", escribió en su perfil público. La artista ha lucido durante su día de sol y mar un llamativo bikini color naranja con remates en amarillo que resaltaba aún más su bronceado, llevaba la melena suelta y se protegió del sol con unas gafas.

Quien también revoluciona nuestro país y es asiduo a veranear en Ibiza es Michael Jordan junto a Yvette Prieto. Durante estas semanas la modelo y la estrella de la NBA han sido captados por los fotógrafos poniendo rumbo a su yate privado. La estrella del deporte ha visitado en numerosas ocasiones nuestro país, de hecho, hace un año revolucionaba la Costa del Sol durante su desconexión en Marbella tras aterrizar con su impresionante avión privado en Granada.