De Beatrice Borromeo a Sassa de Osma: cumbre aristocrática en la Semana de la Moda de París

" La moda me encanta, me divierte, me inspira. Me alegra encontrarme con amigas en los desfiles", decía en ¡HOLA! Cleopatra Zu Oettingen-Spielberg. Es precisamente esto lo que ha ocurrido en el desfile de Dior, para el que ha apostado por un look más rockero, un conjunto de falda y blusa de manga corta, ambas piezas de cuero y combinadas con zapatos planos. Baronesa de nacimiento y princesa tras casarse con Franz-Albrecht zu Oettingen-Spielberg, lleva dos años viviendo en Madrid junto a su marido y sus tres hijos. Se forma como actriz y sueña con hacer "papeles desafiantes, atípicos, que exijan sobrepasar la zona de confort por completo".