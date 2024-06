Lo que no sabías de Nacho Fernández, quien deja el Real Madrid tras 24 años y se muda a Arabia con su numerosa familia

En medio de la Eurocopa, donde la Selección Española va a disputar este fin de semana los octavos de final tras vencer a Albania, Nacho Fernández Iglesias ha hecho un importante anuncio sobre su futuro. El jugador deja el Real Madrid tras 24 años creciendo, aprendiendo y haciendo realidad sus sueños en el club blanco que siempre será su hogar. Ha sido casi un cuarto de siglo de dedicación absoluta y ha tenido un papel clave en el equipo, del que se ha despedido como capitán con una emotiva carta en la que se refiere a sus compañeros como "hermanos" y donde agradece a su familia que no le hayan soltado de la mano en este largo camino. Ellos serán también su máximo apoyo en la nueva etapa que comienzan en Arabia Saudí. Te contamos a continuación el lado personal de la estrella más discreta del equipo de Florentino Pérez y su historia de superación.

Nacho llegó al equipo con diez años y se va con 34 habiendo disfrutado de numerosas victorias (la última, la 15ª Champions) y con el deseo de que la afición le recuerde como un canterano que dio todo por su club. Lo más importante para él no es haber levantado tantas y tantas copas, sino haberlo hecho ante la orgullosa mirada de su familia, cuyo aplauso siempre está presente en las gradas del Santiago Bernabéu, las mismas en las que le han animado también cuando los partidos no se cierran con el resultado esperado o cuando ha tenido alguna lesión que le ha obligado a poner en pausa su exigente rutina.



El jugador no entiende el éxito de su carrera sin el esfuerzo de sus padres cuando era un niño y sin la estabilidad que le aporta María Cortés, con la que tiene cuatro hijos: Alejandra (2015), Nacho (2018), Guillermo (2019) y Lola (2023). "Gracias también a mis padres, a mi mujer y a mis hijos, a mi familia y amigos, que me han dado la mano en este camino sin soltarme. A veces no ha sido fácil, pero su esfuerzo y acompañamiento me han permitido cumplir un sueño y llegar hasta lo más alto", ha asegurado. Y es que no olvida aquellas tardes en las que sus progenitores le llevaban a él y a su hermano Álex (actual jugador del Cádiz CF) a entrenar mientras su hermana hacía los deberes en el coche y los fines de semana todo giraba en torno a sus partidos.

El defensa se enamoró con 14 años de la que hoy es su mujer. María, que es licenciada en marketing y comunicación, le ha visto crecer personal y profesionalmente y siempre ha sido una pieza fundamental en la carrera deportiva del jugador merengue, aunque su deseo ha sido permanecer en un segundo plano. En 2014 dieron un paso más en su historia de amor al convertirse en marido y mujer en una ceremonia religiosa que celebraron en la iglesia de la Asunción de la localidad madrileña de Meco. En el enlace, que Nacho recuerda como "uno de los días más felices de mi vida", estuvieron acompañados por personalidades del fútbol como Arbeloa, Dani Carvajal, Isco Alarcón. Doce meses más tarde se convirtieron en padres por primera vez y esa felicidad se ha ido multiplicando con la numerosa familia que han formado.

Considerado por muchos como el alma del Real Madrid, Nacho no es una estrella al uso, sino una rara avis en esto del fútbol. Ha estudiado INEF; apuesta por la privacidad y huye de la ostentación; mantiene a sus amigos del colegio; ha descartado la idea de trasladarse a las urbanizaciones más exclusivas y sigue residiendo en Alcalá de Henares, donde nació y donde vive gran parte de su entorno; le gusta llevar a sus hijos al colegio... En su tiempo libre, el deporte es también afición y monta en bici. Es un apasionado de los toros, como le inculcó su padre, y es habitual verle en Las Ventas. Además, es socio de la ganadería del diestro Alejandro Talavante, con el que mantiene también una gran amistad.

Una carrera marcada por la superación

Ser futbolista profesional y convertirse en una pieza clave del club de su vida es un sueño hecho realidad que Nacho valora doblemente, ya que estuvo a punto de truncarse. Con 12 años, cuando estaba de camino a un torneo, empezó a tener síntomas que preocuparon a su madre. Decidió llevarlo al hospital y, durante su ingreso, fue diagnosticado de diabetes tipo 1. Los doctores le dijeron que no podría volver a jugar al fútbol y en aquel momento todo se derrumbó. Pero, arropado por sus padres, buscaron una segunda opinión y encontraron a un médico que le animó a seguir adelante con sus entrenamientos, siempre regulando sus niveles de azúcar mediante la insulina (a la que se refiere en El Mundo como su compañera más fiel) y siendo estricto con las comidas.

Logró superar este obstáculo y dos décadas después prepara su desembarco en el Al-Qadisiyah, equipo dirigido por el también exmadridista Michel. En la liga árabe, a la que llega dispuesto a aportar y a aprender, competirá contra compañeros como Rakitic, Benzemá y Cristiano Ronaldo. Este último, con el que compartió vestuario entre 2009 y 2018, ha sido precisamente una de las personas que se ha deshecho en halagos con Nacho al conocer su cambio de rumbo. "Eres uno de los héroes de la gran historia del Real Madrid ¡Siéntete orgulloso de lo que lograste, Nacho!", ha dicho el astro portugués.