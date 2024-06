José Manuel Parada, desde el hospital, explica cómo se encuentra tras ser operado de urgencia: 'Un susto tremendo'

José Manuel Parada tuvo que ser ingresado de urgencia el pasado fin de semana tras sufrir una infección de vesícula, problema de salud que le ha supuesto "un susto tremendo", tal y como confiesa él mismo desde el hospital. Explica que pasó el sábado y el domingo enganchado a un cuentagotas, rodeado de cables y en estado muy débil: “Vine por un dolor y me dijeron que tenía que entrar al quirófano”, relataba este lunes por la noche vía telefónica en declaraciones a Juntos, el programa de Telemadrid donde colabora.

© Gtres José Manuel Parada, en una imagen de archivo

El popular presentador gallego se encontraba en mitad de un viaje por trabajo cuando decidió pasarse por la comarca de El Bierzo, donde viven sus familiares. Fue entonces cuando experimentó cierto malestar y decidió acudir al centro médico, donde le dijeron que su estado era grave y debía ser intervenido quirúrgicamente de inmediato. Una fuerte dolencia que podría haber desembocado en algo peor, puesto que "si llega al páncreas, puede ser mortal", apunta el periodista.

Te puede interesar José Manuel Parada, a punto de perder un ojo tras sufrir un accidente doméstico

Pese a su estado, Parada asegura que quiso mantener sus actividades cotidianas y no faltar a sus compromisos profesionales. “Dejadme ir a hacer el programa y vuelvo”, cuenta que les dijo al personal sanitario. Sin embargo, estos le respondieron que “no podían esperar ni media hora", confirmando así la preocupación por su salud. Tras ello, actualmente sigue hospitalizado y evoluciona favorablemente, si bien admite que "estoy sin fuerzas, pero ya me lo he quitado de encima".

© Telemadrid José Manuel Parada levanta los dedos en señal de victoria desde el hospital

El que fuera conductor de Cine de Barrio también ha querido aclarar el tiempo que llevará a cabo su recuperación: "Me decía el médico que en condiciones normales son tres días, pero como hay una infección y el antibiótico es por vena, pues creo que serán seis o siete". A todo esto se une el plano anímico, ya que ha revelado que es en esa misma clínica donde hace tiempo falleció su padre: "Me acuerdo de él porque fue aquí donde lo tuvimos que despedir".

Te puede interesar José Manuel Parada preocupa con unas imágenes desde el hospital tras su ingreso para ser operado

Sobre su madre, que tiene 92 años, cuenta José Manuel Parada que ella "no es consciente de lo que pasa y piensa que estoy en Santiago de Compostela haciendo otros asuntos". En este sentido, añade que "tengo la suerte de tener un hermano que también la cuida, porque ella no quiere ir a una residencia sino estar en su casita". Cuando el periodista se recupere, señalaba por último que "antes de volver a Madrid, iré a verla unos días".