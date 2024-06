Violeta Mangriñán anuncia emocionada su próximo reto personal: 'Los sueños se cumplen'

Violeta Mangriñán tiene por delante un nuevo y apasionante reto. La popular influencer, de 30 años, ha decidido retomar sus estudios y cumplir su sueño de cursar el grado de nutrición y dietética. “Estudiante a los 30. Nunca es tarde si la dicha es buena. Los sueños se cumplen si tienes el valor de perseguirlos", ha escrito en sus perfiles públicos donde cuenta con una nutrida comunidad de seguidores formada por más de dos millones de personas que le han deseado buena suerte en esta aventura.

La que fuese concursante de Mujeres Hombres y Viceversa también ha detallado que la universidad que ha elegido para realizar estos estudios es la UOC (Universidad Abierta de Cataluña), que es completamente online. Será el próximo mes de octubre cuando dé el pistoletazo de salida a esta nueva etapa con un curso intensivo. En abril, una vez lo terminé y supere los exámenes correspondientes, podrá formalizar su matrícula en la carrera de sus anhelos.

Violeta ya dio este paso hace tres años, aunque debido a sus embarazos tuvo que posponer sus planes. La creadora de contenido es consciente que va a ser complicado compaginar sus actuales compromisos profesionales y su vida personal como madre de dos niñas pequeñas con el grado, pero también sabe que el sacrificio merecerá la pena. Además, tiene un buen espejo en quién mirarse, su madre Elvira, a la que considera su referente. “Me organizaré lo mejor que pueda. Solo sé que siempre consigo lo que me propongo y si no lo consigo lo peleo hasta el final. Mi madre sacó una oposición, sola, con dos niñas y trabajando nueve o diez horas cada día. Ya sabéis a quién me parezco”.

A la modelo valenciana no le falta tesón ni ganas. Valor que también le ha impulsado a crear su propio negocio de hostelería, Maison Matcha. Un local que va a estar especializado en esta sana bebida, la favorita de la influencer, que también contará con café y opciones de comer como tostadas de aguacate. Un lugar que tiene previsto abrir sus puertas en los próximos meses en la céntrica calle Monte Esquinza de Madrid.

Sin duda, un dulce momento profesional que se compagina con lo personal. Violeta vive una bonita historia de amor con el cantante Fabio Colloricchio. Su noviazgo comenzó durante su paso por Supervivientes 2019. En Honduras surgió el flechazo, y, desde entonces, son inseparables. En este tiempo juntos han dado la bienvenida a dos niñas, Gala, que el próximo mes de agosto celebrará su segundo cumpleaños, y la pequeña Gia, que llegó al mundo el pasado mes de febrero. Una familia que completa su perrita Canela, un simpático Pomerania.