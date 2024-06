Rebecca Donaldson, una más en la familia de su novio, el piloto Carlos Sainz

Carlos Sainz, de 29 años, ha encontrado la estabilidad en la modelo escocesa Rebecca Donaldson, de 28 años, quien se ha convertido en la compañera perfecta para compartir no solo los buenos momentos, sino también los malos, como el que el madrileño vivió este fin de semana, en el Gran Premio de España de Fórmula 1, donde quedó en sexto lugar. "No es el resultado que me habría gustado en casa pero millones de gracias a todos por hacer este GP tan especial", publicó el piloto junto a varias fotos de la competición.

La relación de Carlos y Rebecca comenzó después de que el piloto pusiera fin a sus siete años de amor con Isa Hernáez, a principios de junio de 2023. Ya a finales de dicho mes surgieron los primeros rumores entre Carlos y la modelo. Sin embargo, no fue hasta agosto cuando ¡HOLA! confirmó el noviazgo, con la publicación en exclusiva de unas imágenes de la pareja en la isla de Córcega.

Desde entonces no se han separado y Rebecca ha congeniado a la perfección con la familia de su chico. En esta imagen vemos a la modelo con su 'suegro', Carlos Sainz, recorriendo el circuito de Montmeló.

Rebecca también estuvo con su 'suegra', Reyes Vázquez de Castro, y con su 'cuñada', Ana Sainz, que está casada con Rodrigo Fontcuberta, hijo de María Asunción de Bustos Marín, duquesa de Estremera. La ausencia más destacada fue la de Blanca, la primogénita de la familia, pero estaba más que justificada, pues acaba de convertirse en madre por primera vez, una feliz noticia que confirmó en primicia la revista ¡HOLA!.

La novia de Carlos Sainz, que además de modelo tiene su propia firma de ropa deportiva, también mantiene una excelente relación con Alexandra Saint Milieux, pareja del piloto monegasco Charles Leclerc. Ambas derrocharon complicidad en el circuito a pesar de las diferencias que existen entre sus chicos.

Desde que en el Gran Premio de China Leclerc echase de pista a Sainz la tensión entre ambos es más que evidente, y en el Gran Premio de España volvieron a saltar chispas. Leclerc atacó a Sainz por un adelantamiento y Sainz dijo: "Creo que son demasiadas veces las que se queja después de la carrera".

Antes de conocer a Carlos Sainz, Rebecca estuvo saliendo con Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian y padre de sus tres hijos. Su relación se hizo pública en abril de 2023, cuando acudieron juntos al estreno de la nueva temporada del reality de las Kardashian, sin embargo, terminaron rompiendo en junio. Meses después, a principios de 2023, volvió a aparecer en la prensa tras ser fotografiada en una fiesta en Miami junto a Leonardo DiCaprio, aunque nunca más volvieron a ser vistos juntos.