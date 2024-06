Thais Blume, embarazada de su primer hijo: 'Soy una nueva y mejor versión'

Thais Blume, la actriz que daba vida a Cris en la serie Sin tetas no hay paraíso, va a ser madre por primera vez con su pareja, Gabriel de la Rosa, cantante del grupo Shinova. "Renacer. Soy una nueva y mejor versión. 6 meses viajando por la experiencia más salvaje de mi vida. Enamorada hasta la médula", ha publicado junto a esta foto en la que muestra su tripa. "Gracias DejamemirArte por la sesión más bonita e importante de mi vida. Eres la mejor. No he tenido nunca la mínima duda", ha añadido. Por último, ha dedicado unas bonitas palabras a su chico. "Menudo regalazo. Aumenta la tribu. Te quiero con locura". El artista, por su parte, ha compartido el siguiente mensaje: "Preciosa. La sesión más bonita de la historia. Te (os) quiero".

© dejamemirarte

La publicación de la intérprete catalana, de 39 años, ha desatado la alegría entre sus seguidores y sus compañeras de Sin tetas no hay paraíso. "Nada que añadir", ha comentado Xenia Tostado junto a dos corazones. "¡Pero bueno! ¡Enhorabuena!", ha exclamado Amaia Salamanca.

© Europa Press

Además de actriz, Thais Blume es fundadora de Ingràvita, una firma de joyas artesanales hechas en Barcelona. Su último trabajo en la pequeña pantalla ha sido en la serie Una vida menos en Canarias, en la que pudimos verla vestida de novia. En la vida real, la intérprete no está casada, pero sí enamoradísima de Gabriel de la Rosa, el líder del grupo vasco Shinova, con quien sale desde hace más de seis años. "Admiro su arte y amo a este ser humano que provoca lo que quiera que se proponga. Con el corazón que tiene, todo bueno. Qué ser mágico", ha dicho Thais sobre el músico.

© Gtresonline

La pareja, apasionada de los perros y los gatos, forma un tándem perfecto y pronto dará la bienvenida a su primer hijo, un bebe muy deseado que no sabemos si será niño o niña.